Endless Love Anticipazioni 6 settembre 2024: Emir ha fatto rapire la figlia di Nihan!

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 6 settembre 2024 su Canale 5 rivelano che Emir ha sequestrato Deniz, la figlioletta di Nihan e Kemal!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono decisamente sorprendenti. Nell'episodio in onda il 6 settembre 2024, alle 14:10, Kemal viene finalmente assolto ed esce di prigione. Ad attenderlo all'uscita, oltre ai suoi cari, c'è anche Nihan. Visto l'imbarazzo dei famigliari dell'ingegnere, Leyla chiede alla nipote di andarsene. Il Soydere appare scosso, ma va verso la Sezin, la quale, proprio in questo momento, riceve un video sul suo telefono: Emir ha fatto rapire la sua bambina, Deniz. La pittrice, sotto shock, si allontana velocemente per andare ad incontrare il marito. Emir detterà le condizioni per ridarle la figlia: dovrà tornare a vivere con lui, e non dovrà chiedere aiuto a nessuno, altrimenti potrebbe arrivare a dare la piccola Deniz in adozione...

Endless Love Anticipazioni: Kemal in difficoltà...

Kemal ha vissuto un vero inferno. Dopo essersi autodenunciato per l'omicidio di Emir e dopo che Nihan ha testimoniato contro di lui al processo, il Soydere è finito dietro le sbarre, dove la vita era più dura del previsto; infatti, sembrava proprio che qualcuno ce l'avesse con lui. E così, Kemal si è cacciato più volte nei guai: è stato accusato di creare disordini e, di conseguenza, è finito in isolamento, dove continuava a subire le angherie dei secondini, specialmente di Sikti, guardia carceraria a dir poco violenta...

Endless Love Anticipazioni: Video Riassunto della puntata del 6 settembre 2024

Guarda qui sotto il Video Riassunto della puntata di Endless Love in onda il 6 settembre 2024 su Canale5 e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete dell'episodio della Soap.

Endless Love Anticipazioni: Kemal esce di prigione!

Ora, finalmente, Kemal è stato scagionato, pertanto torna a piede libero. Ad attenderlo all'uscita del carcere ci sono tutti i suoi cari, ed anche Nihan. L'ingegnere appare sorpreso di vederla lì. Leyla, però, rendendosi conto dell'atmosfera di grande imbarazzo e tensione che si è venuta a creare, decide di chiedere alla nipote di andare via. Il Soydere, però, le va incontro...

Emir ha rapito la piccola Deniz, nelle Anticipazioni di Endless Love del 6 settembre 2024

All'uscita del carcere, proprio mentre Kemal, ancora scosso, si sta dirigendo verso di lei, Nihan riceve un video sul suo telefonino. Quest'ultima lo guarda e così scopre che Emir ha fatto rapire Deniz, la sua bambina. La Sezin è sotto shock. La giovane, allora, scappa via, e si reca immediatamente dallo spregevole marito per chiedergli una spiegazione. Emir le dice che, se vuole rivedere Deniz, dovrà rispettare le sue condizioni: anzitutto, dovranno tornare a vivere insieme, e poi non dovrà mai chiedere aiuto a nessuno. Per rincarare la dose, l'imprenditore le fa presente che potrebbe arrivare persino a dare la sua figlioletta in adozione!

