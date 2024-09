Endless Love Anticipazioni Puntata Serale 6 settembre 2024, Kemal si vendica: è più spietato di Emir!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda la sera del 6 settembre 2024 su Canale 5: Kemal si prepara a mettere in atto la sua vendetta, e sarà spietato!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata serale in onda il 6 settembre 2024, alle 21:20, Nihan tenta di denunciare Emir, ma senza successo, anzi: è certa che il marito abbia corrotto anche il poliziotto a cui si è rivolta. Infatti, la giovane viene arrestata per diffamazione. Poi, in preda al panico, la Sezin dà fuoco alla casa in cui Emir vuole che torni a vivere con lui per poter riavere la figlioletta, Deniz. Intanto, Emir sta cercando un avvocato disposto a sporcarsi le mani per lui, e alla fine opta per una donna. Kemal, invece, con l'aiuto di Zehir, sta per mettere in atto la sua vendetta. Leyla tenta di fermarlo, però non ci riesce. La prima vittima dell'ingegnere sarà Sitki, guardia carceraria che ha reso la sua detenzione un inferno. E mentre Ninan cerca di ingaggiare un investigatore privato per rintracciare la sua bambina, il Soydere l'attira con uno stratagemma. Durante il loro incontro, la pittrice si renderà conto che il ragazzo che amava non c'è più: Kemal è molto cambiato. Ora, infatti, quest'ultimo si reca dal direttore del carcere e gli annuncia di aver portato la moglie ed il figlio in un posto sicuro e che non glieli farà vedere per un anno, come ha fatto lui impedendogli di vedere i genitori. In un secondo momento, alla cena organizzata da Fehime in onore del ritorno a casa del Soydere, Zeynep si presenta con una bimba nella culla...

Endless Love Anticipazioni: Nihan arrestata!

Nihan si era recata all'uscita del carcere, pronta a salutare Kemal che era appena tornato a piede libero, quando ha ricevuto un video agghiacciante sul suo telefono: il filmato era la prova che Emir aveva rapito sua figlia, Deniz. Allora, la giovane si è confrontata con il marito, che ha subito imposto le sue condizioni: se avesse voluto riabbracciare la bimba, allora sarebbero dovuti andare a vivere insieme come una vera famiglia; altrimenti, sarebbe persino arrivato a darla in adozione. Disperata, la Sezin sta andando a sporgere denuncia contro Emir, ma non avrà il successo sperato, anzi: è certa che il marito abbia corrotto anche il poliziotto a cui si è rivolta. Infatti, la pittrice viene arrestata per diffamazione!

Endless Love Anticipazioni: Kemal pronto a vendicarsi!

Nihan è una furia cieca: neanche la polizia può aiutarla. Allora, per dimostrare ad Emir che, in ogni caso, non accetterà di sottostare alle sue minacce, darà alle fiamme la casa in cui lui vuole che vadano a vivere tutti e tre insieme. Dopodiché, la giovane tenta d'ingaggiare un investigatore privato, sperando che almeno lui riuscirà a rintracciare la piccola Deniz; purtroppo, però, anche questo tentativo si rivelerà fallimentare. Intanto, Emir sta cercando un avvocato disposato a sporcarsi le mani per lui, e alla fine opta per una donna. Kemal, invece, con l'aiuto di Zehir, si sta preparando a mettere in atto il suo piano di vendetta. Leyla, temendo il peggio, prova a fermarlo, ma fa un buco nell'acqua: l'ingegnere è inarrestabile. La sua prima vittima sarà Sitki, la guardia carceraria che ha reso la sua detenzione un inferno. Poi, desideroso di parlare con la Sezin, il Soydere cercherà di attirarla con uno stratagemma. Nel corso del loro incontro, lei rimarrà molto delusa, notando quando lui sia cambiato...

Kemal incontra Deniz, nelle Anticipazioni di Endless Love del 6 settembre 2024

Nihan ha ragione: Kemal non è più quello che era prima di vivere la terribile esperienza della detenzione. Ora, infatti, il ragazzo si sta recando dal direttore della prigione per annunciargli di aver portato sua moglie e suo figlio in un luogo sicuro, e segreto, poiché non potrà più vederli per un anno: in questo modo, capirà come si è sentito quando lui gli ha negato la possibilità di vedere i suoi genitori. In un secondo momento, alla cena organizzata da Fehime in onore del ritorno a casa del Soydere, Zeynep si presenta con una bambina nella culla: è Deniz, figlia dei due protagonisti, ma Kemal non lo sa...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.