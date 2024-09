Endless Love Anticipazioni 4 settembre 2024: Nihan annuncia che aspetta un figlio da Emir! Ecco la reazione di Kemal

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 4 settembre 2024 su Canale 5 rivelano che Nihan rilascia in un'intervista per annunciare la sua gravidanza, e Kemal non la prende molto bene...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 4 settembre 2024, alle 14:10, Kemal rifiuta il colloquio con Nihan, la quale si era recata da lui in carcere per dirgli che presto diventeranno genitori. Allora, all'uscita della prigione, la giovane rilascia un'intervista in cui annuncia pubblicamente di aspettare un figlio da Emir. Quando la sente, il Soydere dà di matto e viene messo in isolamento. Intanto, Tarik affronta Emir, dicendogli che dopo lo scontro che ha avuto con suo fratello, non potrà più lavorare per lui. Emir sembra sereno, però velatamente lo minaccia. Poi, quest'ultimo riceve anche la visita di Asu, con la quale la lite sarà invece piuttosto accesa...

Endless Love Anticipazioni: Kemal rifiuta il colloquio con Nihan!

Incredibilmente, Nihan non ha testimoniato a favore di Kemal durante il processo: la sua testimonianza, anzi, è stata decisiva affinché lui finisse dietro le sbarre. Ed ora, il Soydere si trova in carcere, dove la vita è più dura di quanto potesse mai immaginare. Ma l'ingegnere avrà perdonato l'amata oppure no? A quanto pare, Kemal non è ancora pronto a metterci una pietra sopra. La Sezin si presenta in prigione per fare visita all'ex, dato che ha qualcosa d'importante da rivelargli: aspetta un figlio, presto diventeranno genitori. Tuttavia, il Soydere rifiuta il colloquio con lei.

Endless Love Anticipazioni: Kemal fuori di sé!

Nihan non riesce a crederci, eppure Kemal ha davvero preferito non riceverla. Lei, che era impaziente di rivelargli di aspettare un figlio da lui, si ritrova ancora scossa all'uscita del carcere, dove stanno per intervistarla. Nel corso dell'intervista, la Sezin annuncia pubblicamente che è incinta di Emir. Nel momento in cui il detenuto ascolta queste sue parole, perde del tutto il controllo. Il Soydere è completamente fuori di sé dalla rabbia, tanto che le guardie intervengono prontamente per fermarlo e per sbatterlo in isolamento.

Tarik ed Asu fanno infuriare Emir, nelle Anticipazioni di Endless Love del 4 settembre 2024

Emir si sta riprendendo, e giorno dopo giorno sembra stare meglio. Così, Tarik decide di andare a fargli visita in ospedale: deve parlargli a quattr'occhi con una certa urgenza. Il primogenito di casa Soydere ci tiene a far sapere al suo spregevole capo che, dal momento che c'è stato quel terribile scontro con Kemal, non potrà più lavorare al suo servizio. Emir appare - stranamente - molto tranquillo, anche se, velatamente, lo minaccia. Poco dopo, l'imprenditore riceve un'altra visita, e stavolta avrà luogo una discussione piuttosto animata: Asu sta per dirgli qualcosa che lo manderà su tutte le furie!

