Endless Love Anticipazioni 23 marzo 2024: Kemal e Nihan litigano furiosamente!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 23 marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Kemal e Nihan hanno un brutto scontro...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 marzo 2024, alle 14:30, Tarik e Kemal sono ai ferri corti, mentre Huseyin è preoccupato per il cambiamento del secondogenito e per le sue nuove frequentazioni. Intanto, nel corso di una cena d'affari che sta avendo luogo nella villa di Onder, Kemal regala ai padroni di casa un quadro raffigurante il salvataggio in mare avvenuto anni prima. Nihan gli dice che il suo è stato soltanto un gesto provocatorio. Nel mentre, l'ingegnere ed Emir non fanno che punzecchiarsi. La giovane, invece, sembra essere gelosa di Asu, socia in affari di Kemal, anche lei presente alla cena. Infatti, Nihan le domanda il loro sia una rapporto esclusivamente lavorativo. Nel frattempo, Salih vorrebbe ufficializzare il fidanzamento con Zeynep, a differenza dell'amata che vorrebbe aspettare la fine del proprio percorso di studi prima di rivelarlo. Per finire, Nihan e Kemal s'incontrano sulla barca: è stata Leyla ad organizzare tutto con uno stratagemma. I due hanno un violento scontro. Kemal le serba rancore per come l'ha trattato anni prima, e Nihan lo accusa di essere diventato come Emir, un uomo che pensa soltanto al potere e al denaro. Per finire, l'imprenditore, sospettoso, incarica Tafun di seguirli; quest'ultimo e i suoi uomini, però, ne perdono le tracce...

Endless Love Anticipazioni: Kemal provoca Nihan...

Tarik e Kemal sono ai ferri corti. Il primo ha rivelato alla famiglia che se il secondo è tornato ad Istanbul è soltanto perché ancora innamorato di Nihan. Kemal è fortemente irritato dall'atteggiamento di Tarik, mentre Huseyin è molto preoccupato per il cambiamento del secondogenito e per le sue nuove frequentazioni. Dopodiché, Kemal si dirige verso la Villa di Onder per una cena d'affari. Emir è indispettito, la moglie è tesa come la corda di un violino. Per di più, il giovane consegna ai padroni di casa un quadro raffigurante un salvataggio in mare. Quando Nihan lo vede, resta di stucco. Quest'ultima, allora, dice a Kemal di essere certa che quello sia stato un gesto provocatorio nei suoi confronti...

Endless Love Anticipazioni: Nihan gelosa di Asu!

Nel corso della cena, imprenditore ed ingegnere non fanno che punzecchiarsi. Nihan, invece, è infastidita dalla presenza di Asu, la quale è arrivata proprio insieme a Kemal. Determinata a vederci più chiaro, sperando che non traspaia la sua gelosia, la pittrice chiede ad Asu se tra lei ed il socio ci sia un rapporto di natura puramente lavorativa. Asu, allora, le risponde che, in effetti, sono molto più che semplici colleghi: sono grandi amici.

Kemal contro Nihan, nelle Anticipazioni di Endless Love del 23 marzo 2024

Salih è ancora convinto di voler ufficializzare il fidanzamento con Zeynep. Tuttavia, lei preferirebbe attendere la fine del suo percorso di studi prima di rivelare questo loro segreto. Intanto, Nihan e l'amato si ritrovano sulla barca, apparentemente per puro caso. In verità, è stata Leyla ad organizzare l'incontro: vorrebbe che parlassero a quattr'occhi. Il loro faccia a faccia, però, non va come auspicato dalla donna. Kemal continua a serbarle rancore per come l'ha trattato anni prima, mentre la sorella gemella di Ozan lo accusa di essere divenuto proprio come Emir, ossia interessato esclusivamente al potere e al denaro. Nel frattempo, preda dei dubbi dopo aver visto in che modo interagiscono, l'imprenditore sguinzaglia Tafun. Emir gli chiede di pedinare Nihan ed il suo rivale. Il tirapiedi e i suoi uomini, tuttavia, ne perdono ben presto le tracce...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 18 al 23 marzo 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.