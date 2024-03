Endless Love Anticipazioni 21 marzo 2024: Emir tradisce Nihan ed Ozan lo scopre!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 21 marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Ozan vede che Emir non porta rispetto a Nihan e perde le staffe!

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 marzo 2024, alle 14:10,

Nihan e Kemal s'incontrano sulla barca. Lei non nasconde i suoi sentimenti, mentre lui ha un atteggiamento piuttosto ostile; Nihan, allora, lo prega di andarsene. Tuttavia, Kemal le fa sapere di aver deciso di restare per vendicarsi del suo rivale. Quest'ultimo, invece, subisce un'aggressione da parte di Ozan, il quale l'ha visto tradire la moglie con Banu. Dopodiché, nel corso di un incontro con i quattro soci al vertice dell'azienda, Onder e Galip si dicono preoccupati poiché certi che Emir stia perdendo il controllo della situazione; in fin dei conti, l'ingegnere ha ottenuto un inatteso vantaggio nella società. Il ragazzo, però, li rassicura: in realtà tiene in pugno Kemal, può manipolarlo come vuole...

Endless Love Anticipazioni: Nihan e Kemal s'incontrano...

Nel corso della festa dell'anniversario di matrimonio di Nihan ed Emir, quest'ultimo ha fatto una spiazzante proposta a Kemal: lo ha invitato ad un barbecue nel finesettimana per parlare con più calma di lavoro. L'ingegnere, altrettanto sorprendentemente, ha accettato. Quando il party è finito, i coniugi sono rimasti da soli nella loro stanza d'hotel. Emir ha provato insistentemente a convincere Nihan a fare l'amore con lui, ma lei non ne ha voluto sapere. Così, nel cuore della notte, Nihan ha lasciato di nascosto l'albergo ed è andata a rifugiarsi sulla barca, dove ha incontrato l'amato...

Endless Love Anticipazioni: Emir tradisce Nihan!

Durante il loro incontro, la protagonista non ha problemi a manifestare i suoi sentimenti per Kemal, che, di contro, assume un atteggiamento piuttosto ostile nei suoi confronti. Allora, con le lacrime agli occhi, Nihan lo prega di andarsene; tuttavia, lui ha ben altri progetti: vuole restare ad Istanbul per vendicarsi di Emir. Intanto, quest'ultimo subisce un'aggressione. Ozan ha visto con i suoi occhi che non porta rispetto alla sorella, e non ha potuto far finta di niente. Dopo aver scoperto che Emir tradisce Nihan con Banu, il ragazzo ha perso le staffe e lo ha assalito! Amicizia al capolinea?

Emir rassicura Onder e Galip, nelle Anticipazioni di Endless Love del 21 marzo 2024

Nel corso di un incontro con i quattro soci al vertice dell'azienda, Onder e Galip esprimono tutta la loro preoccupazione. I due hanno notato che al loro giovane capo sta sfuggendo di mano la situazione. Kemal, in effetti, è incredibilmente riuscito ad ottenere un vantaggio strategico nella società che sta mettendo in allarme entrambi. Emir, però, si affretta a rassicurare Onder e Galip. L'imprenditore assicura a suocero e padre che, a dispetto dalla apparenze, può manipolare l'ingegnere come gli pare e piace, dunque non c'è nulla da temere...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.