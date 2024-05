Endless Love Anticipazioni 16 maggio 2024: Galip ammaliato da Leyla...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 16 maggio 2024 su Canale 5: Galip mette gli occhi su Leyla. Kemal e Nihan, invece, sono sulle tracce di Karen...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci svelano che ci saranno dei colpi di scena. Nella puntata in onda il 16 maggio 2024, alle 14:10, mentre Kemal e Leyla stanno passeggiando per strada s'imbattono per puro caso in Galip, il quale sembra restare molto colpito dalla donna. Quando rincasa, Galip racconta di questo piacevole incontro a Vildan ed Onder, che pare geloso. Intanto, l'ingegnere continua a cercare Karen. Salendo in macchina, si ritrova al posto del passeggero Nihan, fuggita dalla sua prigione domestica ed ancora in pigiama. A causa della reciproca gelosia, tra loro esplode una lite che renderà fallimentare l'indagine che stanno svolgendo...

Endless Love Anticipazioni: Galip affascinato da Leyla...

Kemal e Leyla stanno passeggiando insieme per strada, e nel mentre si confrontano sugli ultimi avvenimenti. Ad un certo punto, per puro caso, s'imbattono in Galip. L'uomo si ferma per scambiare quattro chiacchiere con entrambi, e sembra restare colpito dal fascino della donna. Infatti, non appena rientra a casa, Galip racconta con un certo entusiasmo del piacevole incontro che ha appena avuto a Vildan ed Onder. Quest'ultimo appare piuttosto infastidito dalle parole del socio. Che il Sezin sia ancora geloso di Leyla?

Endless Love Anticipazioni: Kemal fa una scoperta...

L'ingegnere ha fatto una scoperta a dir poco interessante. Grazie ad un'intuizione che ha avuto nel corso di una conversazione con Zehir, il Soydere ha deciso di mettersi a scavare nel punto esatto in cui dovrebbe essere stata seppellita Linda, la ragazza che sarebbe stata uccisa da Ozan cinque anni prima. Così, il giovane ha visto con i suoi occhi che la tomba era vuota, e quindi è giunto alla conclusione che Linda potrebbe essere ancora viva. Kemal ha allertato immediatamente Nihan, ed i due hanno deciso di mettersi ad investigare per vederci più chiaro...

Kemal e Nihan sulle tracce di Karen, nelle Anticipazioni di Endless Love del 16 maggio 2024

Il Soydere, determinato come non mai ad andare fino in fondo a questa intricata storia, sta portando avanti la sua ricerca: deve trovare ad ogni costo Karen, la seconda ragazza presente la notte dell'omicidio attribuito ad Ozan. Salendo in macchina, però, si ritrova davanti la Sezin, seduta al posto del passeggero, fuggita dalla sua prigione domestica ed ancora in pigiama: vuole accompagnarlo. Le ricerche degli ex, però, non daranno i frutti sperati, poiché a causa della loro reciproca gelosia, si metteranno a discutere, distogliendo l'attenzione dall'obiettivo...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.