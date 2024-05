Endless Love Anticipazioni Puntata Pomeridiana e Serale 17 maggio 2024: Banu costretta a sedurre Tarik!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni degli Episodi di Endless Love in onda il 17 maggio 2024 - prima in daytime e poi in seconda serata - su Canale 5 rivelano che Nihan, preda della gelosia, prende una decisione inattesa. Banu, invece, riceve un ordine da Emir: deve sedurre Tarik...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, negli episodi in onda il 17 maggio 2024, prima alle 14:10 e poi alle 00:00, Kemal s'imbatte in Asu, alla quale giura di voler essere più presente nella sua vita. Nel mentre, Nihan trova una chiavetta USB nello studio di Emir, ed aprendola sente una conversazione tra quest'ultimo e Karen. La pittrice chiama subito l'amato per informarlo, ma sentendo che è in compagnia di Asu, infastidita, rinuncia a parlargliene. Emir, invece, sta obbligando Banu a sedurre Tarik; lei non vuole, però alla fine, spaventata, si vede costretta a piegarsi alla sua volontà...

Endless Love Anticipazioni: Kemal fa una promessa ad Asu...

Hakki ha dato un suggerimento a Kemal, e quest'ultimo ha deciso che le sue parole non cadranno nel vuoto. Infatti, l'uomo, dopo avergli fatto sapere che lo sosterrà con la causa, lo ha anche spronato a rendere Asu maggiormente partecipe della sua vita. Ed è proprio per questo motivo che adesso che s'imbatte in lei, il Soydere le giura che, d'ora in avanti, dedicherà più tempo al loro rapporto. In fin dei conti, è la sua migliore amica, e le è molto affezionato...

Endless Love Anticipazioni: Nihan fa una scoperta inquietante...

Nihan, entrando nello studio di Emir, fa una scoperta a dir poco interessante. La pittrice trova una chiavetta USB sulla scrivania del marito. Incuriosita, si affretta ad inserirla nel computer per scoprirne il contenuto; così, aprendo il file che c'è al suo interno, ascolta una conversazione tra Emir e la famosa Karen. La Sezin, certa di essere entrata in possesso di una prova importante, chiama subito l'amato per informarlo, ma quando capisce che Kemal è in compagnia di Asu, preda della gelosia, ci ripensa e non gli dice più niente...

Banu sotto scacco, nelle Anticipazioni di Endless Love del 17 maggio 2024

Emir, per colpire il suo acerrimo nemico, ha già spezzato il cuore di Zeynep, ed ora sta meditando di far soffrire allo stesso modo Tarik. Avendo capito l'interesse di quest'ultimo per Banu, lo spietato imprenditore le affida una missione: vuole che lei continui a sedurre Tarik. La giovane, in un primo momento, prova a rifiutarsi, dato che non ne è minimamente intenzionata, poi, spaventata, si rende però conto di non poter dare una risposta negativa ad Emir, un uomo col quale c'è ben poco da scherzare...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.