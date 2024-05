Endless Love Anticipazioni 18 maggio 2024: Zeynep tenta il suicidio!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni degli Episodi di Endless Love in onda il 18 maggio 2024 su Canale 5: Zeynep, ancora disperata per come siano andate le cose con Emir, prova ad uccidersi. Kemal e Nihan, invece, continuano le loro ricerche, che finalmente danno qualche frutto...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci svelano che resteremo a bocca aperta. Negli episodi in onda il 18 maggio 2024, alle 14:45, Zeynep va ad un appuntamento con Ozan, al quale regala una cornice vuota. Dopodiché, ancora disperata, la giovane minaccia di uccidersi lanciandosi da una scogliera. Arriva tempestivamente il ragazzo, che, dopo averla tratta in salvo, le fa una proposta di matrimonio. Zeynep accetta. Intanto, Kemal e Nihan si recano a casa di Karen, ma scoprono che la donna, dopo essersi sposata con tale Taner Gurkayali, proprietario di una scuderia, si è trasferita a Sile. I due si mettono in viaggio per trovarla...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep sedotta ed abbandonata...

Zeynep continua ad essere un'anima in pena: Emir l'ha presa in giro, ma soprattutto le ha spezzato il cuore. Dopo averla corteggiata per giorni, alla fine l'ha persino convinta ad andare a letto con lui, per poi rivelarle che faceva tutto parte di un piano per colpire il fratello. Non sapendo a chi rivolgersi per trovare un po' di sollievo, la giovane ha deciso di provare a riallacciare i rapporti con Ozan. Zeynep, benché stia facendo un po' la preziosa, sta riaccendendo in lui la speranza di una possibilità di un futuro insieme...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep tenta il suicidio, Ozan le fa la proposta!

La terzogenita di casa Soydere spera di trovare un po' di consolazione nella compagnia di Ozan, ed è proprio per questo motivo che accetta di uscirci insieme. All'appuntamento, Zeynep gli fa persino un regalo, ossia una cornice vuota. Dopodiché, ancora preda dello sconforto più totale, la ragazza minaccia di uccidersi, lanciandosi da una scogliera. Per fortuna, arriva tempestivamente il suo spasimante. Ozan prima la salva, e poi le fa una romantica proposta di matrimonio. Zeynep, turbata, accetta...

Kemal e Nihan in viaggio, nelle Anticipazioni di Endless Love del 18 maggio 2024

Kemal e Nihan sono determinati come non mai a rintracciare Karen, la seconda ragazza presente la notte dell'omicidio. Infatti, i due sanno che soltanto lei potrebbe aiutarli a scoprire che cosa sia realmente accaduto quella fatidica sera. Ora, il Soydere e la Sezi si stanno recando a casa di Karen, poiché sono riusciti a risalire al suo indirizzo; tuttavia, purtroppo, la donna non è più lì: si è trasferita a Sile dopo essersi sposata con tale Taner Gurkayali, proprietario di una scuderia. Senza pensarci due volte, gli ex si mettono in viaggio...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.