Endless Love Anticipazioni 15 giugno 2024: Nihan ha un incidente, Emir finisce in manette!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni degli Episodi di Endless Love in onda il 15 giugno 2024 su Canale 5: Nihan ha un terribile incidente, mentre Emir viene arrestato. Kemal, invece, fa una scoperta su Tufan...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono piene di colpi di scena. Negli episodi in onda il 15 giugno 2024, alle 14:45, Nihan, messa alle strette da Emir, ha un brutto incidente. La giovane lotta tra la vita e la morte, mentre Ozan racconta tutto sul suo passato a Zeynep, persino dell'omicidio che avrebbe commesso e di come il cognato lo abbia salvato dal carcere in cambio del matrimonio con la Sezin. La ragazza è sotto shock, ed il marito la supplica di non lasciarlo. In seguito, Emir viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ed incarica Tufan di sistemare i suoi uomini per presidiare l'ospedale in cui è ricoverata la moglie: devono assicurarsi che Kemal le stia lontano. In un secondo momento, Galip sta ancora cercando Nursen, però non riesce a trovarla: Kemal le ha trovato un ottimo nascondiglio. Intanto, quest'ultimo guarda una foto della donna insieme al figlio, e Nursen gli racconta che, quando si separarono, ne diede una copia al figlio. Il Soydere è certo di averla già vista. Zehir, invece, ha rubato a Casa Sezin il passaporto di Nihan e ha prenotato due biglietti di sola andata sulla nave per lei e per l'amato. Per finire, Galip è preoccupato per Emir: teme che Kemal stia escogitando un diabolico piano contro di lui. L'uomo prova a tenerli separati. Nel frattempo, Tufan avvisa il protagonista: Galip sta indagando sul suo conto. Il Soydere, inoltre, ha capito che il biondo è il figlio di Nursen. Tufan si sente tradito da chi poteva sapere dell'esistenza della mamma...

Endless Love Anticipazioni: Nihan in fin di vita...

Dato che sono usciti sui giornali degli scatti compromettenti che hanno per protagonisti Kemal e Nihan, Emir si è messo subito in moto per farla pagare alla moglie infedele. Dopo aver prenotato la stessa stanza d'hotel in cui la Sezin si sarebbe vista con l'amante, ha ordinato a Tarik di portarla da lui. Quando il Soydere è venuto a sapere che cosa dovesse fare il fratello per conto di Emir, si è affrettato a raggiungere l'albergo in questione per due ragioni: voleva affrontarlo e voleva proteggere l'amata. Tuttavia, non è arrivato in tempo. Messa alle strette dal marito, Nihan resta vittima di un terribile incidente proprio sotto gli occhi dell'ingegnere. La vita della pittrice è appesa ad un filo.

Endless Love Anticipazioni: Emir in manette!

Zeynep sta inscenando una gravidanza. Ozan è felicissimo, mentre lei utilizza questo inganno per ricattarlo: interromperà la gravidanza nel caso in cui lui non le rivelasse finalmente tutti gli oscuri segreti della sua famiglia. Ozan, allora, si sente costretto a confessarle ogni cosa, a partire da come Emir abbia fatto sì che lui non finisse dietro le sbarre per omicidio in cambio del matrimonio con Nihan. Zeynep è sconvolta. Ozan, vedendola tanto sconcertata, la prega di non lasciarlo proprio ora che stanno per diventare genitori. Intanto, lo spietato imprenditore viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. In seguito, Emir chiede a Tufan di mettere degli uomini fuori dall'ospedale in cui è ancora ricoverata la moglie, affinché non permettano a Kemal di andare a trovarla...

La vera identità di Tufan, nelle Anticipazioni di Endless Love del 15 giugno 2024

Galip è sulle tracce di Nursen: l'uomo la sta cercando disperatamente, ma senza successo. Infatti, Kemal le ha trovato un ottimo nascondiglio, dove ora stanno parlando del passato di lei. Nursen gli mostra una foto in cui è in compagnia del figlioletto, e gli dice che anche quest'ultimo è in possesso della stessa foto; gliel'ha lasciata lei quando sono stati costretti a separarsi. Lui è convinto di aver già visto quell'immagine, però non ricorda dove. Nel frattempo, Zehir s'intrufola nella villa di Emir per impossessarsi del passaporto di Nihan; in un secondo momento, si procura due biglietti di sola andata per lei e per il Soydere. Galip, invece, temendo che quest'ultimo voglia colpire ed affondare suo figlio, si mette ad indagare sul conto di Kemal per attaccare per primo. Tufan ne entra a conoscenza e ne parla con il diretto interessato per metterlo in guardia. Nel mentre, il Soydere scopre che il biondo è il figlio di Nursen. Tufan, a questo punto, si sente tradito da chi poteva sapere dell'esistenza della mamma...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.