Endless Love Anticipazioni 21 settembre 2024: La verità sulla morte di Ozan viene a galla!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 21 settembre 2024 su Canale 5: Kemal fa una scoperta importante sulla morte di Ozan...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 settembre 2024, alle 14:10, la fotografa consegna a Nihan tutto il materiale in suo possesso, e lei lo manda a Kemal. Dopo aver dato un veloce sguardo alle foto, l'ingegnere le mostra ad un ex poliziotto forense. Quest’ultimo afferma che Ozan non avrebbe potuto impiccarsi da solo. Poi, il Soydere incarica Zehir di prendere la madre di Emir, il quale, venendo a sapere ciò, va su tutte le furie. Allora, Mujgan viene riportata a casa, rivelando a tutti che non è deceduta, bensì è stata in stato vegetativo per 25 anni. Galip deve ammettere le sue colpe. Nell'azienda dei Kozcuoglu, invece, si stanno vivendo dei giorni turbolenti a causa del crollo delle azioni, mentre Emir trova il medico che ha mantenuto in stato di sedazione sua madre per anni...

Endless Love Anticipazioni: Nihan indaga...

Indagando per scoprire che cosa sia realmente accaduto ad Ozan, Zehir, alla fine, è riuscito a rintracciare la fotografa che ha scattato le foto in ospedale il giorno del decesso del giovane. Allora, sicura che esaminando quegli scatti potrà entrare a conoscenza di qualche dettaglio in più che possa avvicinarla sempre di più alla verità, Nihan ha chiesto alla fotografa di fornirle tutto il materiale di cui dispone...

Endless Love Anticipazioni: La verità sulla morte di Ozan!

La fotografa ha fornito a Nihan tutto il materiale di cui dispone, come da lei richiesto. La Sezin, di conseguenza, manda gli scatti che la professionista ha fatto in ospedale il giorno della morte di Ozan a Kemal. Dopo aver dato un rapido sguardo alle foto, l'ingegnere le mostra ad un ex poliziotto forense. Quest'ultimo, poi, afferma che il defunto non avrebbe potuto in alcun modo impiccarsi da solo!

Galip con le spalle al muro, nelle Anticipazioni di Endless Love del 21 settembre 2024

Kemal sta per affidare a Zehir un compito piuttosto delicato: dovrà andare a prendere la madre di Emir, Mujgan. Nel momento in cui l'imprenditore lo viene a sapere, com'era facilmente intuibile, va su tutte le furie. Allora, La donna viene riportata a casa, rivelando a tutti che non è deceduta, bensì è stata in stato vegetativo per 25 anni. A questo punto, Galip si vede costretto ad ammettere le sue colpe. Nel mentre, nell'azienda dei Kozcuoglu si stanno vivendo dei giorni piuttosto turbolenti a causa del crollo delle azioni, ed Emir è appena riuscito a rintracciare il medico che ha mantenuto Mujgan in stato di sedazione per anni...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.