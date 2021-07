Brave and Beautiful Anticipazioni 22 luglio 2021: Cahide è sconvolta! Hulya ha parlato con la polizia...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda giovedì 22 luglio 2021 su Canale 5 rivelano che la nuora di Tahsin non può credere che la complice abbia fatto una soffiata alle autorità...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda giovedì 22 luglio 2021, alle 14.45, Hulya confessa a Cahide di aver suggerito alla polizia il nome dell'assassino del dottore!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cahide e Hulya sono in combutta

Cahide e Hulya sono in combutta, e nei guai fino al collo. Le due, infatti, hanno stretto un patto: la prima finge di portare in grembo l'erede dell'impero di Tahsin, la seconda, la quale invece è incinta per davvero, aspetterà il momento del parto per consegnarle il bambino, ovviamente in cambio di un'ingente somma di soldi. Tuttavia, la moglie di Kohran e la prostituta si sono ritrovate a dover fronteggiare non poche difficoltà, sempre con la paura che qualcuno potesse scoprirle...

Bulent scopre il segreto di Cahide, nelle Anticipazioni del 22 luglio 2021 di Brave and Beautiful

Alla fine, ad ogni modo, qualcuno le ha scoperte: Bulent. Quest'ultimo, già sospettoso, è riuscito ad estorcere una confessione a Hulya, con la quale, tra l'altro, lui ha tradito Suhan. La giovane donna si è vista costretta a confessargli che, in realtà, quella in stato interessante è lei, non la cognata. Quando Cahide lo viene a sapere, chiaramente, si scaglia contro Hulya: come può aver parlato all'Aydinbas del loro piano segreto? Ora l'uomo può ricattarla... ed in effetti, sembra più che soddisfatto di non avere più il coltello puntato contro, bensì di tenerlo dalla parte del manico!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Hulya parla con la polizia

D'altra parte, le due hanno anche un altro problema, forse persino più grosso: il dottor Nedim, colui il quale era stato obbligato a diventare loro complice, è stato trovato morto nel bosco. La polizia sta svolgendo delle indagini, che, al momento, non hanno ancora dato i risultati sperati. Cahide, nel frattempo, ha iniziato a dubitare di Hulya, tanto che è arrivata a domandarle se lei c'entri qualcosa con l'omicidio del medico; dopo aver ricevuto una risposta negativa, la nuora di Tahsin le chiede di farsi da parte, per evitare di attirare l'attenzione su di sè. La prostituta, invece, confida a Cahide di aver fatto una soffiata alle autorità, accusando il padre di suo figlio, Turan, di essere il killer che stanno cercando!

