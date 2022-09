Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 13 settembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 settembre 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Terra Amara e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 13 settembre 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.45, torneremo in Spagna per incontrare Julia e Carmen, mentre alle 16.30 andremo in Turchia per seguire le vicende di Zuleyha e Yilmaz.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 settembre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 settembre 2022 - Brooke si fa minacciosa. La Logan, approfittando del momento d'oro della sua relazione con Ridge e dei grandi cambiamenti che stanno avvenendo in azienda, chiede al marito di diventare la co-amministratrice della Forrester Creations. Quel posto è però occupato da Steffy. Noncurante di questo piccolo dettaglio, Brooke cerca di convincere il consorte a “licenziare” la figlia e dare a lei quella qualifica, promettendogli che loro due saranno i nuovi Eric e Stephanie. Intanto a casa di Carterl'avvocato e Quinn vengono interrotti da una videochiamata di Eric. I due rischiano di essere scoperti visto che Ridge, presente in quel momento, nota – su un divanetto – un abito femminile. È chiaro che il Walton si stia intrattenendo con qualche bella donna. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 13 settembre 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 13 settembre 2022 - Ignacio viene minacciato da Aurelio per avere aiutato Genoveva nel suo tentativo di aborto. Aurelio ha in pugno la sua consorte, ha ordinato a Marcelo di narcotizzare la moglie per impedirle di recarsi all'appuntamento con la mammana. Il Quesada è senza scrupoli, non ammette che qualcuno si metta contro di lui e aiuti la Salmeron, è pronto a punire chiunque assecondi la volontà della donna. È per questo che nella puntata in corso le vedremo minacciare Ignacio. David chiede aiuto a un giornalista, Jorge Gaztelu, perché sveli i piani di Aurelio. Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 13 settembre 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 13 settembre 2022 - Julia decide di perdonare Sergio e i due scelgono di seguire insieme la gravidanza e il futuro bambino; anche se Diana, ovviamente, pretende che le cose si facciano a modo suo. Nessuno si aspetta però la sorpresa che riserva loro la prima visita dal ginecologo: Julia non è incinta. È stato tutto un errore Julia non è mai stata incinta. La ragazza, ormai abituata all'idea di diventare madre, adesso prova solo un vuoto incolmabile e tutti i suoi amici e parenti sono preoccupati per lei. Arriva in paese Erik, il nipote di Tirso. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Terra Amara: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 13 settembre 2022

Nella Puntata di Terra Amara di oggi - 13 settembre 2022 - Sermin si era illusa di avere una chance di piegare al suo volere Hunkar. La prima, infatti, era stata informata da Veli che, in verità, è lui il fratellastro di Zuleyha, e non Yilmaz; questi ultimi erano fidanzati, non consanguinei. Sermin, allora, ha pensato bene di sfruttare questa scabrosa notizia per ricattare la zia, ma, alla fine, la sua idea le si è ritorta contro... Qui la trama completa di Terra Amara.

