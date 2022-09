Un Altro Domani Anticipazioni dal 12 al 16 settembre 2022: Julia perde il bambino?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 12 al 16 settembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap spagnola Un Altro Domani, in onda dal 12 al 16 settembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 12 settembre 2022, doppio episodio

Ep. 1: A Rio Muni, Carmen si mostra reticente a partecipare alla merenda organizzata per riunire le due famiglie e discutere dei preparativi delle nozze con Victor.

Ep. 2: Sergio, pentito di essersi dato alla fuga, chiede a Julia di concedergli un'altra opportunità, ma Julia non vuole più saperne di lui.

Puntata in onda Martedì 13 settembre 2022, doppio episodio

Ep. 1: Julia decide di perdonare Sergio e i due decidono di seguire insieme la gravidanza e il futuro bambino; anche se Diana, ovviamente, pretende che le cose si facciano a modo suo. Nessuno si aspetta però la sorpresa che riserva loro la prima visita dal ginecologo: Julia non è incinta

Ep. 2: E' stato tutto un errore Julia non è mai stata incinta. La ragazza, ormai abituata all'idea di diventare madre, adesso prova solo un vuoto incolmabile e tutti i suoi amici e parenti sono preoccupati per lei. Arriva in paese Erik, il nipote di Tirso.

Puntata in onda Mercoledì 14 settembre 2022, doppio episodio

Ep. 1: A Rio Muni, Carmen va da Patricia per chiederle indietro le azioni dell'azienda che suo padre le ha ceduto, in modo da riottenere il comando dell'attività. La donna però, ormai indipendente grazie a quelle quote, decide di licenziare la giovane. Nel frattempo Ines appare contrariata nello scoprire che Ventura ha offerto un lavoro ad Angel.

Ep. 2: Nel passato: dopo aver licenziato Carmen, Patricia le propone di tornare al suo posto di lavoro, grazie anche all'intervento di Angel.

Puntata in onda Giovedì 15 settembre 2022, doppio episodio

Ep. 1: Patricia ordina alla sua spia Jonas di scoprire la natura della merce pericolosa che Ventura e Francisco trasportano utilizzando i camion dell'azienda. Intanto Carmen cerca di districarsi tra il lavoro, la relazione con Victor e l'atteggiamento ostile di Kiros.

Ep. 2: Sotto gli occhi di una sconcertata Diana, Julia e Sergio organizzano una festa per festeggiare il loro divorzio. Intanto Tirso rivela ad Elena che il padre di Erik, Jorge, è in prigione con l'accusa di omicidio.

Puntata in onda Venerdì 16 settembre 2022

Julia è decisa a divorziare da Sergio e a dare una grande festa insieme a tutti gli abitanti del paese per festeggiare. Purtroppo per lei, Tirso decide di non partecipare, cosa che inaspettatamente è intenzionata a fare invece Diana... Intanto, Chloe ed Erik si incontrano e tra loro sembra nascere un'intesa. In Africa, Victor prende una decisione: lasciare il lavoro in fabbrica onde evitare di rovinare ulteriormente il suo rapporto con Carmen. Nel frattempo Alicia, con lo scopo di farsi vedere in pubblico con Angel, chiede al ragazzo di uscire. Il giovane però rovina i suoi piani, rifiutando l'invito per dedicare più tempo al suo lavoro con Ventura.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.35.