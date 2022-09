Terra Amara Anticipazioni dal 12 al 16 settembre 2022: Zuleyha tradita da tutti!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap turca Terra Amara, in onda dal 12 al 16 settembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.30. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 12 settembre 2022

Hunkar costringe Sermin a scusarsi con Gulten per averla accusata ingiustamente di aver rubato i gioielli. Veli è convocato al cospetto di Akif il cieco.

Puntata in onda Martedì 13 settembre 2022

Quando Demir viene eletto Presidente della Camera dell'Industria, non senza sospetti di frode, Fekeli invita il figlio a non scoraggiarsi e a combattere per la vittoria finale.

Puntata in onda Mercoledì 14 settembre 2022

Gaffur e Saniye si trovano in grosse difficoltà economiche dopo che un ladro ha rubato tutto il loro denaro. La coppia sarà costretta a cercare rifugio a casa di Suna, la zia di Gaffur.

Puntata in onda Giovedì 15 settembre 2022

Zuleyha e Sermin restano bloccate con la macchina mentre stanno facendo un giro, ma l'arrivo provvidenziale di Yilmaz risolve la situazione. Dopo l'accaduto, Sermin corre a riferire tutto a Hunkar, esagerando alcuni dettagli, e ora la donna mette in dubbio la fedeltà di Zuleyha a Demir. Nel frattempo Zuleyha, saputo che Gulten non ha mai spedito le sue lettere ad Yilmaz mentre era in prigione, decide di allontanare l'amica.

Puntata in onda Venerdì 16 settembre 2022

Mentre Yilmaz organizza un viaggio di lavoro a Istanbul, Zuleyha decide di testare la fiducia della famiglia nei suoi confronti rivelando a Sermin di voler fuggire a Istanbul col figlio. Il piano della donna arriva subito a Demir, che corre in aeroporto, solo per trovarci Yilmaz in partenza: Zuleyha è a casa di Nihal e Cengo. Successivamente, all'asta di beneficienza organizzata dall'associazione di Hunkar, Yilmaz fa una grossa offerta di denaro per aggiudicarsi un cuscino ricamato da Zuleyha.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.35.