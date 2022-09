Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 13 settembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5 scopriamo che Brooke farà una richiesta scandalosa a Ridge, facendo leva sul loro amore. La Logan vuole qualcosa che appartiene a Steffy. Quinn e Carter invece rischiano di essere scoperti.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 13 settembre 2022. Le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale 5 rivelano che Brooke si fa minacciosa. La Logan, approfittando del momento d'oro della sua relazione con Ridge e dei grandi cambiamenti che stanno avvenendo in azienda, chiede al marito di diventare la co-amministratrice della Forrester Creations. Quel posto è però occupato da Steffy. Noncurante di questo piccolo dettaglio, Brooke cerca di convincere il consorte a “licenziare” la figlia e dare a lei quella qualifica, promettendogli che loro due saranno i nuovi Eric e Stephanie. Intanto a casa di Carter, l'avvocato e Quinn vengono interrotti da una videochiamata di Eric. I due rischiano di essere scoperti visto che Ridge, presente in quel momento, nota – su un divanetto – un abito femminile. È chiaro che il Walton si stia intrattenendo con qualche bella donna.

Brooke pugnala alle spalle Steffy in Beautiful Anticipazioni 13 settembre 2022

La Forrester Creations è in grande fermento. Il tradimento di Quinn ha spinto Eric a non voler più rivedere sua moglie, nemmeno in ufficio. Questa decisione e questa novità – tanto attesa – spingeranno Brooke a farsi avanti con una richiesta che desidera fare da tempo. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la Logan chiederà a Ridge di diventare lei la co-amministratrice dell'azienda, insieme a lui. Questo ruolo appartiene già a Steffy, che ha lottato strenuamente per ottenerlo. Brooke arriverà a giocare sporco pur di ottenere quello che vuole e userà tutto il suo fascino seduttivo. Dirà inoltre al marito di desiderare che loro due diventino i nuovi Eric e Stephanie, la coppia d'oro della Forrester. Ridge rimarrà molto perplesso ma metterà in chiaro le cose: non ha alcuna intenzione di “licenziare” sua figlia da un ruolo che le spetta di diritto.

Beautiful Anticipazioni: Carter e Quinn di nuovo a letto insieme

Mentre Brooke cercherà di convincere Ridge che il ruolo di Steffy debba passare a lei, Quinn e Carter continueranno la loro serata di passione. Ci risiamo! Carter ha tradito di nuovo Eric, non mantenendo la sua promessa di non vedere mai più la Fuller. Tra i due amanti sembra non poter accadere diversamente. Ogni volta che si trovano vicini, tra loro scatta qualcosa. Entrambi sono consapevoli di poter finire nuovamente nei guai ma la loro attrazione è molto più forte. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che mentre continueranno a coccolarsi nel loft del Walton, una videochiamata rischierà di metterli in seria difficoltà.

Anticipazioni Beautiful: Quinn e Carter rischiano di essere scoperti

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Quinn e Carter rischieranno di essere scoperti. Mentre i due continueranno a passare la serata insieme, Eric – desideroso di sapere come stanno andando le pratiche del divorzio – videochiamerà il suo avvocato, beccandolo proprio nel momento peggiore. L'avvocato gli risponderà mezzo nudo, facendo capire di essere impegnato in altre faccende. Carter sarà molto frettoloso nel rispondere e Ridge – presente al momento - si accorgerà che su un divanetto è appoggiato un abito femminile. Capito che il loro avvocato è in dolce compagnia, i Forrester chiuderanno la telefonata, ignari che accanto a Carter ci sia proprio Quinn. La Fuller tirerà un sospiro di sollievo. L'hanno fatta franca ancora una volta ma hanno rischiato di essere scoperti.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 17 settembre 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.