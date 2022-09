Un Altro Domani Anticipazioni 13 settembre 2022: Julia sotto shock dopo la visita ginecologica!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 13 settembre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Julia, dopo la prima visita ginecologica farà una scoperta inaspettata e deludente...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 13 settembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 14.45: Julia decide di perdonare Sergio e i due scelgono di seguire insieme la gravidanza e il futuro bambino; anche se Diana, ovviamente, pretende che le cose si facciano a modo suo. Nessuno si aspetta però la sorpresa che riserva loro la prima visita dal ginecologo: Julia non è incinta E' stato tutto un errore Julia non è mai stata incinta. La ragazza, ormai abituata all'idea di diventare madre, adesso prova solo un vuoto incolmabile e tutti i suoi amici e parenti sono preoccupati per lei. Arriva in paese Erik, il nipote di Tirso.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia perdona Sergio!

Julia decide di perdonare Sergio, i due trovano un compromesso: scelgono di seguire la gravidanza e pensare al futuro del bambino insieme. La Coppia però si troverà presto a fare i conti con Diana che, come sempre, pretenderà che le cose si facciano a modo suo. Ma una sorpresa o forse solo un'amara delusione, è dietro l'angolo... La prima visita dal ginecologo rivelerà infatti qualcosa di davvero sconcertante. Cloe nel frattempo, è determinata a trasferirsi a Madrid pur di non rinunciare a Dani. Maria si rende quindi conto che l'unico modo per dissuadere Cloe è indossare ancora una volta i panni di Dani e farla finita...

Nella Puntata di Un Altro Domani del 13 settembre 2022: Julia scopre di non essere incinta!

Quando Francisco rivela a Carmen di aver affidato a Patricia il controllo dell'azienda, la ragazza, sconvolta e impaurita dalle intenzioni della matrigna, cerca di convincerlo a fare marcia indietro. Ma Francisco è cieco, si fida di Patricia e non ha intenzione di revocare la sua decisione. In occasione della prima visita ginecologica, Julia scopre di non essere incinta, si è trattato di un equivoco. La poverina resta sconvolta e amareggiata, quella terrificante ma meravigliosa vertigine provata scoprendo di dover essere madre è improvvisamente scomparsa, ed è come se il vuoto nel suo grembo si estendesse a tutta la sua vita.

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen affronta Patricia

Cloe, dopo la delusione di Dani, si pente di aver trattato male Maria e di non averla ascoltata, così decide di porgerle le sue scuse. La ragazza le sta confidando di sentirsi oppressa dalla monotona vita del paese quando una faccia nuova ed interessante fa capolino e attrae subito la sua attenzione. Il nuovo arrivato è Erik, il nipote diciottenne di Tirso. A Río Muni, Carmen, vedendo che suo padre è ormai un burattino nelle mani di Patricia, decide di affrontare direttamente la matrigna...

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.