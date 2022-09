Una Vita Anticipazioni 13 settembre 2022: Aurelio contro Ignacio. Minacce terribili per il dottore!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 12 settembre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Aurelio minaccerà il povero Ignacio reo di aver tentato di aiutare Genoveva ad abortire!

Una Vita Anticipazioni: Genoveva sotto scacco

Aurelio ha ormai in pugno Genoveva. Dopo aver rapito Rodrigo e sottratto alla Salmeron l'unica carta che poteva usare contro il marito, il Quesada ha ordinato a Marcelo di narcotizzare la moglie per impedirle di recarsi all'appuntamento con la mammana. Genoveva si troverà con le spalle al muro e continuamente minacciata dal suo perfido consorte e dal suo fidato governante. Come se la caverà, finirà per rinunciare all'aborto?

Aurelio minaccia Ignacio, nella Puntata di Una Vita del 13 settembre 2022

Genoveva si risveglia, è stesa sul divano, sente ancora il senso di nausea ed è priva di forze, Marcelo è al suo capezzale. La donna furiosa domanda all'inserviente cosa le ha fatto e lui, senza mezzi termini, ammette di averle somministrato un sonnifero dietro ordine di Aurelio. Il crudele marito ha infatti scoperto le sue intenzioni - uccidere il figlio che porta in grembo - ed Aurelio è determinato ad evitare che sua moglie Genoveva abortisca il suo unico erede. Il Quesada è senza scrupoli, non ammette che qualcuno si metta contro di lui e aiuti la Salmeron, è pronto a punire chiunque assecondi la volontà della donna. E' per questo che nella puntata in corso le vedremo minacciare Ignacio, il dottorino ha infatti indicato a Genoveva la mammana che avrebbe dovuto aiutarla a disfarsi del piccolo.

Una Vita Anticipazioni: I piani di Aurelio rischiano di essere svelati

Rodrigo è passato dalle mani di Aurelio a quelle di Genoveva, il poverino è dunque in balia di due folli assassini. Valeria è in ansia, pur avendo rassicurato David sul suo amore, non vuole che accada nulla a suo marito e spera che il suo amante lo comprenda e la aiuti a salvarlo. David è preoccupato dei reali sentimenti della ragazza ma, come lei, non può accettare che un uomo muoia ingiustamente, anche se si tratta del suo rivale in amore. E' per questo che chiederà l'aiuto di un giornalista Jorge Gaztelu, affinché sveli i piani di Aurelio...

