Terra Amara Anticipazioni Aggiornate Puntata del 13 settembre 2022: Hunkar ha in pugno Sermin

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni aggiornate della Puntata di Terra Amara in onda martedì 13 settembre 2022 su Canale 5 rivelano che Hunkar non ha alcuna pietà per Sermin!

Vediamo insieme le anticipazioni aggiornate della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara. Nelle Trame scopriamo che, nella puntata in onda il 13 settembre 2022, alle 16.30, Hunkar non molla la presa. La donna pretende che Sermin si scusi con Gulten per averla prima accusata di averle rubato il marito e poi i gioielli...

Terra Amara Anticipazioni: Sermin sa la verità su Zuleyha e Yilmaz!

Sermin si era illusa di avere una chance di piegare al suo volere Hunkar. La prima, infatti, era stata informata da Veli che, in verità, è lui il fratellastro di Zuleyha, e non Yilmaz; questi ultimi erano fidanzati, non consanguinei. Sermin, allora, ha pensato bene di sfruttare questa scabrosa notizia per ricattare la zia, ma, alla fine, la sua idea le si è ritorta contro...

Hunkar contro Sermin, nelle Anticipazioni del 13 settembre 2022 di Terra Amara

La Yaman non si è lasciata intimidire, ed è subito passata al contrattacco. La signora di Cukurova, dopo essere stata minacciata dalla nipote, l'ha minacciata a sua volta, servendosi di alcune foto piuttosto compromettenti che la riguardano in prima persona. Negli scatti in questione ci sono Sermin e Veli, in atteggiamenti inequivocabili. Se la bionda non terrà la bocca cucita sulla love story che c'è stata tra l'ex sarta e l'ex meccanico, allora Hunkar farà in modo che chiunque scopra della sua tresca con il delinquente, chiedendo che le fotografie vengano pubblicate su tutti i giornali!

Terra Amara Anticipazioni: Sermin deve chiedere scusa a Gulten!

Consapevole di averla in pugno, la figlia della "nonnina" avanza una richiesta particolare a Sermin. Quest'ultima deve ammettere di essere stata ingiusta con Gulten, accusandola per ben due volte, e pesantemente. In effetti, prima Sermin ha additato la sorella di Gaffur in quanto amante di Sabahattin, poi l'ha additata in quanto ladra di gioielli. Ora, la Yaman pretende che la parente chiede scusa a Gulten, umiliandosi. Benché Sermin cerchi di opporre resistenza, non ha molta scelta...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 12 al 16 settembre 2022.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:30.