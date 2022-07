Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 21 luglio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 luglio 2022.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara che andranno in onda oggi, 21 luglio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.50, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen, mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, meta che raggiungeremo alle 15.45.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 luglio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 luglio 2022 - Hope e Liam stanno passando una bella serata romantica e passionale. Lo Spencer è però tormentato dal passato e da quanto successo con Vinny. Il ragazzo comincia a farsi sfuggire qualcosa e Hope capisce che suo marito ha un segreto che non riesce proprio a rivelarle. La ragazza comincerà a indagare. Anche Thomas è impegnato in indagini. Il Forrester vuole a tutti i costi scoprire chi abbia ucciso il suo amico e si lamenta perché la polizia non è ancora riuscita a trovare delle prove concrete... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 luglio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 21 luglio 2022 - Guillermo è riuscito a rassicurare Azucena. La situazione sembra finalmente risolta, ma la guerra tra le due famiglie torna a minare questo già traballante rapporto. Rosina e Hortensia, dopo aver spinto Azucena tra le braccia di Guillermo con l'intenzione di indispettire Pascual, ora insistono affinché la ragazza si trovi un altro pretendente e si allontani da quella famiglia di bifolchi dei Sacristan. Le due donne sono così ostinate da organizzarle addirittura un appuntamento al buio con un uomo molto facoltoso. Azucena sarà quindi costretta a dare buca al suo Guillermo che, risentito, darà un'occasione a Claudia... Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 21 luglio 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 21 luglio 2022 - è un momento molto eccitante per Julia, come se tutto andasse a posto nella sua vita per la prima volta. Si sente più vicina che mai a Carmen e sente di essere finalmente una donna forte proprio come sua nonna. Ma la poverina non ha fatto i conti con i continui tentativi di manipolazione di Diana e Sergio. Sua madre infatti, ha approfittato della festa per convincere Sergio a fare di tutto per riconquistare Julia, tanto che il ragazzo ha deciso di trasferirsi al Paese, manovra che Tirso osteggia con ogni mezzo. Intanto, Carmen è incredula, nonostante la testimonianza della domestica, suo padre resta dalla parte di Patricia e decide senza interpellarla di seppellire Agustina a Rio Muni. La ragazza in segno di protesta sceglie di non partecipare ai funerali. La morte della tata, però, favorisce l'avvicinamento di Kiros a Carmen dopo tanto tempo. Ines, invece, è profondamente addolorata: Angel, dietro consiglio di Ventura, ha iniziato a corteggiare Alicia... Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Terra Amara: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 21 luglio 2022

Nella Puntata di Terra Amara di - oggi 21 luglio 2022 - Yilmaz, benché sia dolorante, salta giù dalla finestrella del bagno della struttura ospedaliera. Convinto che l'evasione sia l'unica via per restare in vita, il prigioniero sta correndo più che veloce può, senza mai guardarsi indietro. L'Akkaya troverà la liberta oppure la sua corsa forsennata verrà presto arrestata? Intanto, Demir riceve una telefonata dal comandante della gendarmeria, il quale gli comunica che cosa è appena successo Qui la trama completa di Terra Amara.

