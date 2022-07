Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 21 luglio 2022 su Canale 5 rivelano che l'Akkaya, alla fine, riesce a fuggire dalla prigione di Istanbul. Il figlio di Hunkar, però, viene immediatamente avvisato...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 luglio 2022, alle 15.45, Yilmaz è scappato! Ed il comandante della gendarmerie si affretta a chiamare Demir per metterlo al corrente dell'accaduto...

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar vuole che Yilmaz venga giustiziato!

Hunkar non permetterà a niente e a nessuno di ostacolare la felicità di suo figlio. La donna, infatti, sa che Demir è follemente innamorato di Zuleyha, che ha gioiosamente sposato; tuttavia, Hunkar sa anche che, invece, la sarta non ricambia i sentimenti del marito: la Altun ama Yilmaz. Così, dopo averlo fatto arrestare, la signora, adesso, sta persino impedendo al giovane di fare la richiesta di ricorso in appello! L'Akkaya non deve sfuggire alla sua condanna a morte.

Yilmaz escogita un piano di fuga, nelle Anticipazioni del 21 luglio 2022 di Terra Amara

Il protagonista, da dietro le sbarre, ed ormai nel braccio della morte, sa di non avere nessuna possibilità di salvarsi. Tuttavia, all'improvviso, Yilmaz si rende conto che, in realtà, ha ancora una chance: deve evadere. D'accordo con il compagno di cella, Suleyman, il meccanico si fa accoltellare proprio da lui; ferito, l'Akkaya viene trasportato d'urgenza in ospedale. Qui, il ragazzo pensa di poter riuscire a fuggire attraverso una finestra...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz evade e Demir viene subito avvisato!

Yilmaz, benché sia dolorante, salta giù dalla finestrella del bagno della struttura ospedaliera. Convinto che l'evasione sia l'unica via per restare in vita, il prigioniero sta correndo più che veloce può, senza mai guardarsi indietro. L'Akkaya troverà la liberta oppure la sua corsa forsennata verrà presto arrestata? Intanto, Demir riceve una telefonata dal comandante della gendarmeria, il quale gli comunica che cosa è appena successo.

