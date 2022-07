Beautiful Anticipazioni 21 luglio 2022: Liam cede? Hope vuole la verità!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 21 luglio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Liam comincerà a dare segni di cedimento e Hope capirà che il marito le sta nascondendo qualcosa e vorrà sapere tutto.

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 luglio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Hope e Liam stanno passando una bella serata romantica e passionale. Lo Spencer è però tormentato dal passato e da quanto combinato con Vinny. Il ragazzo comincia a farsi sfuggire qualcosa e Hope capisce che suo marito ha un segreto che non riesce proprio a rivelarle. La ragazza comincerà a indagare. Anche Thomas è impegnato in indagini. Il Forrester vuole a tutti i costi scoprire chi abbia ucciso il suo amico e si lamenta perché la polizia non è ancora riuscita a trovare delle prove concrete.

Anticipazioni Beautiful: Liam e Hope hanno ritrovato l'intesa

Liam e Hope hanno passato una serata bollente e finalmente tra i due si è ricreata un'intesa. Entrambi sono molto contenti di aver chiarito e aver messo da parte la tristezza e l'astio degli ultimi mesi ma la Logan non sa che, nella sua relazione, ci sono ancora tante bugie. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la figlia di Brooke sta per scoprire qualcosa che mai si sarebbe immaginata di sapere. Una verità scomoda e che tormenta suo marito da diversi giorni.

Hope capisce che Liam le nasconde un segreto in Beautiful Anticipazioni 21 luglio 2022

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che dopo la notte bollente passata con suo marito, Hope comincerà a domandarsi cosa stia preoccupando il ragazzo. É da giorni che Liam è strano e che sembra assorto in chissà quali pensieri. La serata appena passata aveva, per un momento, fatto tornare il sorriso allo Spencer ma dopo aver fatto l'amore, ecco tornato il terrore nei suoi occhi. Il ragazzo comincerà a dire alla moglie che niente e nessuno riusciranno a cancellare l'amore che prova per lei e per la sua famiglia e che è grato, ogni giorno, di aver avuto una figlia meravigliosa con lei. Liam ringrazierà Hope per i momenti splendidi passati insieme e questa confessione metterà in allarme la figlia di Brooke. Perché suo marito sta esagerando così tanto nel farle i complimenti? Cosa gli è successo?

Beautiful Anticipazioni: Thomas vuole la verità su Vinny

A insospettire Hope sarà soprattutto l'atteggiamento di Liam nei confronti di Thomas. Lo Spencer ha già perdonato il Forrester ma quando questo si presenterà a casa di Hope, per riaccompagnare Douglas, il figlio di Bill tornerà a lasciare senza parole la moglie. Anche Thomas ne rimarrà stupito. Il figlio di Ridge non darà però troppo peso alla cosa, impegnato come sarà a indagare sulla morte di Vinny e a trovare il colpevole. Lo stilista vuole la verità e comincerà a scalpitare, insoddisfatto del lavoro della polizia. Intanto Brooke, felice per la figlia, raggiungerà Bill per condividere con lui la contentezza che i loro bambini siano tornati a essere una famiglia.

