Un altro Domani Anticipazioni 21 luglio 2022: Carmen rifiuta di partecipare al funerale di Agustina

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 21 luglio su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Carmen rifiuterà di credere alla versione ufficiale sulla morte di Agustina e rifiuterà categoricamente di partecipare ai funerali

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 21 luglio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: Julia inaugura il suo laboratorio con una grande festa. Sergio, su suggerimento di Diana, cerca di riconquistare Julia. Carmen si rifiuta di partecipare al funerale di Agustina.

Un Altro Domani Anticipazioni: Tirso in guerra con Sergio

Agustina è morta a causa di un errore nella somministrazione dei farmaci, il suo corpo dunque non può essere rimpatriato altrimenti il rischio è che la verità venga a galla. Francisco e Patricia decidono dunque che la tata di Carmen verrà seppellita in Guinea. Nel frattempo la ragazza, davanti al rifiuto di suo padre di credere nel coinvolgimento di Patricia, insiste affinché Sibebi ripeta quanto le ha riferito proprio di fronte alla coppia. Tirso, impietosito dalla tristezza di Julia,contatta Sergio. Purtroppo l'oste di renderà subito conto delle mire del ragazzo e del subdolo modo con cui cercherà di ottenere ciò che desidera: Sergio, deciso a tornare nella grazie di Julia e pronto a riconquistarla, dirà di volersi trasferire in Paese. Tirso, su tutte le furie per le parole di Sergio, alla richiesta di affittargli una camera in hotel, esigerà un pagamento spropositato così da convincere l'avversario a rinunciare.

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen rifiuta la versione ufficiale della morte di Agustina

Julia è riuscita ad organizzare la sua festa in officina e a farlo a modo suo, solo con il prezioso aiuto di Tirso e ignorando completamente i diktat della madre. Quella festa serve a Elena come pretesto per far uscire María di casa: le prese in giro passeranno, la gente si divertirà a spese di qualcun altro. O almeno così vuole credere Elena. In Africa, Carmen non accetta la versione ufficiale della morte di Agustina; rimane convinta che Patricia l'abbia uccisa. Le due donne si dichiarano guerra aperta.

Carmen rifiuta di partecipare ai funerali di Agustina a Rio Muni, nella Puntata di Un Altro Domani del 21 luglio 2022

È un momento molto eccitante per Julia, come se tutto andasse a posto nella sua vita per la prima volta. Si sente più vicina che mai a Carmen e sente di essere finalmente una donna forte proprio come sua nonna. Ma la poverina non ha fatto i conti con i continui tentativi di manipolazione di Diana e Sergio. Sua madre infatti, ha approfittato della festa per convincere Sergio a fare di tutto per riconquistare Julia, tanto che il ragazzo ha deciso di trasferirsi al Paese, manovra che Tirso osteggia con ogni mezzo. Carmen è incredula, nonostante la testimonianza della domestica, suo padre resta dalla parte di Patricia e decide senza interpellarla di seppellire Agustina a Rio Muni. La ragazza in segno di protesta sceglie di non partecipare ai funerali. La morte della tata, però, favorisce l'avvicinamento di Kiros a Carmen dopo tanto tempo. Inés è profondamente addolorata, Angel, dietro consiglio di Ventura, ha iniziato a corteggiare Alicia.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 18 al 22 luglio 2022.