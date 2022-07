Una Vita Anticipazioni 21 luglio 2022: Guillermo tra le braccia di Claudia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 21 luglio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Guillermo si prepara per il suo appuntamento con Azucena, ma lei è obbligata da Rosina e Hortensia a uscire con un altolocato pretendente e Guillermo invita Claudia al suo posto.

Una Vita Anticipazioni: Rosina e Hortensia in guerra con Pascual

Dopo la rottura Rosina e Hortensia hanno consigliato ad Azucena di trovarsi un nuovo fidanzato, le due speravano in qualche uomo importante e facoltoso; un buon matrimonio avrebbe infatti fatto comodo alle due sorelle ormai in bancarotta. Ovviamente non immaginavano certo che la ragazza potesse dare qualche chance al giovane nipote di Pascual, l'insopportabile proprietario del Nuovo Secolo. Dal canto suo neppure Pascual è sembrato felice, anzi, ha vietato al figlio di perdere tempo dietro alla ballerina. L'ostilità dell'uomo non è però servita ad allontanare il giovane ma solo a far arrabbiare Rosina e Hortensia che, quasi per dispetto, hanno iniziato a spingere Azucena tra le braccia di Guillermo.

Una Vita Anticipazioni: Guillermo rassicura Azucena

I due ragazzi si sono piano piano avvicinati ma Azucena si è trovata a fare i conti con una "minaccia" diversa dalla guerra tra la sua famiglia e quella di Guillermo: un'altra ballerina, Claudia, ha messo gli occhi sul suo fidanzato. Claudia cerca di attirare l'attenzione di Guillermo, la giovane è interessata al bel proprietario del ristorante e lui non sembra disdegnare le attenzioni della collega di Azucena. La situazione si fa presto tesissima, i due appena riavvicinati dopo un aspro litigio tra le rispettive famiglie, tornano a scontrarsi. Infastidita dagli atteggiamenti equivoci del ragazzo infatti, Azucena lo affronta ma lui nega assolutamente di avere un interesse per Claudia e le dice di aver frainteso.

Azucena da buca a Guillermo e lui esce con Claudia, nella Puntata di Una Vita del 21 luglio 2022

Guillermo è riuscito a rassicurare Azucena, la situazione sembra finalmente risolta ma la guerra tra le due famiglie torna a minare questo già traballante rapporto. Rosina e Hortensia, dopo aver spinto Azucena tra le braccia di Guillermo con l'intenzione di indispettire Pascual, ora insistono affinché la ragazza si trovi un altro pretendente e si allontani da quella famiglia di bifolchi dei Sacristan. Le due donne sono così ostinate da organizzarle addirittura un appuntamento al buio con un uomo molto facoltoso. Azucena sarà quindi costretta a dare buca al suo Guillermo che, risentito, darà un'occasione a Claudia.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10