Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 4 luglio 2022

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 luglio 2022.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara che andranno in onda oggi, 4 luglio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45, alla Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.50, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, meta che raggiungeremo alle 15.45.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 luglio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 luglio 2022 - Thomas non ha rinunciato a scoprire chi sia il responsabile della morte di Vinny. Il ragazzo, con il sostegno di suo padre Ridge, è pronto a vederci chiaro ed esorta Baker a darsi più da fare nelle indagini. L'assassino del suo amico deve essere trovato! Intanto Carter e Quinn, dopo la notte di passione, fanno i conti con i loro sensi di colpa. I due decidono di troncare la loro relazione e di evitare di vedersi. Non sarà però facile. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 4 luglio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 4 luglio 2022 - Aurelio ha chiarito a Genoveva di non volerla tra i piedi ed è arrivato anche a minacciarla quando ha cercato di ricattarlo, ma la Salmeron non si è lasciata intimorire e ha continuato imperterrita a cercare informazioni utili per mettere il marito spalle al muro. Nella Puntata in onda la vedremo fare una proficua scoperta, la donna infatti, assisterà ad una misteriosa conversazione tra il marito e Luis Manas. Cosa hanno a che fare l'uno con l'altro? Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: le Trame della puntata in onda oggi 4 luglio 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 4 luglio 2022 - Julia si rende presto conto che ha bisogno di qualcosa di più della forza di volontà per rimettere in piedi l'attività e far ripartire le vecchie macchine. La ragazza si vede quindi costretta ad accettare l'aiuto di Sergio. Tirso ed Elena la avvertono però: Sergio potrebbe avere altre mire... Al Río Muni, Patricia è riluttante ad abbandonare le sue radici anche se sembra l'unica speranza per uscire a risolvere i problemi finanziari. La donna è convinta di avere ancora una carta da giocare ed è disposta a mettere da parte l'orgoglio per riuscire ad arrivare al suo scopo. Anche Carmen non si rassegna a partire e pensa ad un piano per guadagnare soldi, un piano per il quale ha bisogno dell'aiuto di Kiros. Il ragazzo sarà disposto a parlarle o nutre ancora rancore per lei dopo la morte di Dayo? Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Terra Amara: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 4 luglio 2022

Nella Puntata di Terra Amara di - oggi 4 luglio 2022 - il fratellastro di Zuleyha ha il vizio del gioco, ed ormai si è indebitato fino al collo. In preda alla disperazione, il ragazzo prende una drastica decisione: "venderà" la sorellastra a Nasih, l'uomo ricco e potente a cui deve un'ingente somma di denaro. Così, il consanguineo la conduce con l'inganno a casa di Nasih. Qui, quest'ultimo - che è già sposato, ma intenzionato a divorziare - assale la Altun, provando a stuprarla. Se riuscirà a comprometterla, allora lei sarà costretta a diventare la sua nuova moglie! Qui la trama completa di Terra Amara.

