Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 9 giugno 2022

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 9 giugno 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45, alla Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.45, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, a Korludag, che raggiungeremo alle 16.05 e saremo in compagnia di Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 giugno 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 giugno 2022 - Liam non si da pace, lui non è un assassino e non può tacere un fatto così grave ma Bill insiste: non deve per nessuna ragione denunciare l'accaduto o la Polizia finirà per arrestarlo, del resto aveva più di una ragione per voler vedere Vinny morto! Lo Spencer continua a ripetere al figlio che deve dimenticare e tornare alla sua vita normale così da non destare sospetti. Liam ha già compiuto un primo passo falso saltando la cena con Hope ma la situazione è recuperabile, basterà mentire, inventarsi qualcosa di credibile? Riuscirà lo Spencer a nascondere il suo tormento a Hope? Intanto Bill, continuerà il suo insabbiamento dell'incidente.... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 9 giugno 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 9 giugno 2022 - la convivenza tra Ramon e Felipe non pare migliorare. La situazione non potrebbe andare peggio: i due litigano in continuazione e soprattutto, con la mente offuscata dal dolore, sono ormai incapaci di badare a se stessi. Jacinto e Fabiana, preoccupati per la situazione chiedono l'intervento di Lolita, ma lei, furiosa con il suocero, sembra decisa a non alzare un dito. La donna si è fatta da parte e Felipe e Ramon sembrano incapaci di risolvere le vecchie ruggini. A peggiorare le cose poi c'è la promessa fatta da Felipe a Lolita che l'Alvarez Hermoso sembra pronto a rispettare. L'avvocato ha infatti già preparato un discorso per la cerimonia e, nonostante conosca bene il punto di vista dell'amico, ci tiene ad ottenere la sua approvazione riguardo alle parole che dirà in onore di Antonito. Purtroppo quando leggerà ciò che ha preparato, il Palacios non reagirà affatto bene. Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: le Trame della puntata in onda oggi 9 giugno 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 9 giugno 2022 - Julia, ancora piena di dubbi, riceve la visita del padre adottivo. L'uomo, pur confermandole la recente scoperta sulla paternità, la rassicurerà sul suo affetto promettendole che sarà sempre lui suo padre. Ad alleggerire ancora di più l'animo di Julia, saranno le chiacchiere alcoliche col cinco Tirso. La ragazza finirà per ubriacarsi e il ragazzo si rivelerà un supporto inaspettato. Alla tenuta Agustina è molto nervosa, Carmen non arriva al suo debutto e Patricia inizia a sospettare qualcosa. La "dama di compagnia" decide dunque di spedire Kiros sulle tracce della protetta. Il giovane va a colpo sicuro: Kiros si reca nella giungla dove trova Carmen. La ragazza è pronta a tornare a casa ma prima pretende che il bel Kiros balli con lei. Mentre i tamburi accompagnano il movimento dei corpi gli occhi dei due ragazzi restano fissi gli uni negli altri. È scoccata la scintilla! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 9 giugno 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di - oggi 9 giugno 2022 - Riza propone a Cesur di fare un gioco insieme: se ha davvero intenzione di trovarlo, allora dovrà seguire una serie d'indizi. Benché l'Alemdaroglu non si fidi per niente dell'assassino, sa che non ha altra scelta se non assecondarlo nelle sue follie. In effetti, il cognato di Korhan faceva bene a sospettare del delinquente, perché era una trappola: un proiettile raggiunge Cesur! Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

