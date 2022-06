Un altro Domani Anticipazioni 9 giugno 2022: Carmen e Kiros occhi negli occhi. E' scoccata la scintilla!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 9 giugno su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che mentre la scintilla scocca tra Carmen e Kiros, Julia si avvicina inaspettatamente al cinico Tirso.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 9 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5:Carmen partecipa ad una festa indigena, dimenticando il ricevimento che suo padre Francisco ha organizzato in suo onore per presentarla in società. Agustina è preoccupata per lei.

Un altro Domani: Diana e Elena si affrontano faccia a faccia

Julia è confusa, la versione di sua madre Diana e quella di Elena, la vecchia amica di Carlos, non coincidono. Mentre Diana continua ad attribuire ogni colpa all'irresponsabile Carlos reo di averle abbandonate quando Julia era ancora nel grembo materno, Elena ci tiene a precisare che dopo un paio di anni dalla nascita della bambina, Carlos, aveva fatto marcia indietro proponendosi di crescerla. Lo scambio di accuse degenera presto e Julia esausta si libera di entrambe le donne buttandole fuori di casa.

Un altro Domani: Carmen nella giungla, mentre il padre Francisco l'attende alla tenuta

Carmen è arrivata da pochissimo in Guinea eppure è già riuscita a far infuriare suo padre Francisco disobbedendo alle sue regole. A far traboccare il vaso però, sarà l'ultima rocambolesca fuga della ragazza. Scoperta infatti una festa indigena nella giungla, Carmen deciderà di parteciparvi. Mentre tutti la aspettano alla tenuta per il party di debutto organizzato dal padre, lei preferisce scoprire le tradizioni della magnifica terra di Guinea recandosi nel fitto della selva.

Kiros e Carmen ballano insieme, tra i due scocca la scintilla! Nella Puntata di Un altro Domani del 9 giugno 2022

Julia, ancora piena di dubbi, riceve la visita del padre adottivo. L'uomo, pur confermandole la recente scoperta sulla paternità, la rassicurerà sul suo affetto promettendole che sarà sempre lui suo padre. Ad alleggerire ancora di più l'animo di Julia, saranno le chiacchiere alcoliche col cinco Tirso. La ragazza finirà per ubriacarsi e il ragazzo si rivelerà un supporto inaspettato. Alla tenuta Agustina è molto nervosa, Carmen non arriva al suo debutto e Patricia inizia a sospettare qualcosa. La "dama di compagnia" decide dunque di spedire Kiros sulle tracce della protetta. Il giovane va a colpo sicuro: Kiros si reca nella giungla dove trova Carmen. La ragazza è pronta a tornare a casa ma prima pretende che il bel Kiros balli con lei. Mentre i tamburi accompagnano il movimento dei corpi gli occhi dei due ragzzi restano fissi gli uni negli altri. E' scoccata la scintilla!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 6 al 10 giugno 2022