Brave and Beautiful Anticipazioni 9 giugno 2022: Riza fa un gioco inquietante con Cesur...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda giovedì 9 giugno 2022 su Canale 5 rivelano che l'Alemdaroglu non si fida dell'assassino, però sa che, se vuole trovarlo, non ha altra scelta: deve fare ciò che vuole lui!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 giugno 2022, alle 16.45, Suhan e Cesur continuano a tenere nascosto a Tahsin che Adalet è morta. Inoltre, per rintracciarlo, il protagonista accetta di fare un gioco inquietante con Riza... ma l'Alemadaroglu ancora non sa quanto gli costerà averlo assecondato!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tahsin ha perso la memoria...

Tahsin, dopo essere stato accoltellato da Reyhan, è caduto a terra; il colpo alla testa gli ha provocato un'amnesia: l'uomo non ricorda più i suoi ultimi cinque anni di vita. Pertanto, il Korludag senior al momento ha dimenticato che Cesur è il suo acerrimo nemico: adesso, per lui, il ragazzo è semplicemente il fidanzato di sua figlia, quindi suo genero...

Tahsin non sa che Adalet è morta, nelle Anticipazioni del 9 giugno 2022 di Brave and Beautiful

Tahsin va a cena da Suhan e dall'Alemdaroglu, convinto di essere in ottimi rapporti con entrambi. Una volta messo piede nella tenuta del protagonista, lo spietato proprietario terriero inizia ad avere die flashback dell'incendio appiccato da Bulent in cui ha rischiato di perdere la vita. Inoltre, non capacitandosi dell'assenza di Adalet, il Korludag senior non fa che chiedere alla figlia e a Cesur che fine abbia fatto la moglie; i due, però, non possono dirgli la verità. Ormai tutto il paese sa che Adalet è morta, uccisa dal fratello, Riza, ma il medico ha sconsigliato alla famiglia di rivelarlo allo smemorato; lo shock, nelle sue condizioni, potrebbe essergli fatale...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur vittima di un agguato!

Intanto, l'assassino propone al protagonista di fare un gioco insieme: se ha davvero intenzione di trovarlo, allora dovrà seguire una serie d'indizi. Benché l'Alemdaroglu non si fidi per niente di Riza, sa che non ha altra scelta se non assecondarlo nelle sue follie. In effetti, il cognato di Korhan faceva bene a sospettare del delinquente, perché era una trappola: un proiettile raggiunge Cesur!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 6 al 10 giugno 2022.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.