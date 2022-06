Una Vita Anticipazioni 9 giugno 2022: nuovo screzio tra Felipe e Ramon

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 9 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Marcelo assume una cuoca per casa Quesada. Felipe prepara il discorso per l'inaugurazione della piazza in onore di Antonito e lo legge a Ramon, che non reagisce bene.

Una Vita Anticipazioni: Ramon non condivide la decisione di Lolita

Dopo lo scontro con Lolita, Ramon ha deciso di trasferirsi a casa di Felipe. Tra i due ormai da tempo non scorre buon sangue ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la richiesta rivolta da Lolita a Felipe di parlare in occasione dell'inaugurazione della piazza intitolata ad Antonito. Ramon infatti, sulla questione è stato molto chiaro: non condivide tutte queste cerimoniosità, del resto non riporteranno certo in vita sua moglie e suo figlio.

Una Vita Anticipazioni: Felipe e Ramon non vanno d'accordo

La convivenza tra Ramon e Felipe non pare migliorare. La situazione non potrebbe andare peggio: i due litigano in continuazione e soprattutto, con la mente offuscata dal dolore, sono ormai incapaci di badare a se stessi. Jacinto e Fabiana, preoccupati per la situazione chiedono l'intervento di Lolita, ma lei, furiosa con il suocero, sembra decisa a non alzare un dito.

Ramon non approva il discorso preparato da Felipe in ricordo di Antonito, nella Puntata di Una Vita del 9 giugno 2022

Lolita si è fatta da parte e Felipe e Ramon sembrano incapaci di risolvere le vecchie ruggini. A peggiorare le cose poi c'è la promessa fatta da Felipe a Lolita che l'Alvarez Hermoso sembra pronto a rispettare. L'avvocato ha infatti già preparato un discorso per la cerimonia e, nonostante conosca bene il punto di vista dell'amico, ci tiene ad ottenere la sua approvazione riguardo alle parole che dirà in onore di Antonito. Purtroppo quando leggerà ciò che ha preparato, il Palacios non reagirà affatto bene.

