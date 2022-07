Beautiful, Una Vita, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 29 luglio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Terra Amara, Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 luglio 2022.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Terra Amara e Un Altro Domani che andranno in onda oggi, 29 luglio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; andremo poi in Turchia, meta che raggiungeremo alle 14.45; per finire, alle 15.45 torneremo in Spagna, saltando dall'odierna Madrid alla Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 luglio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 luglio 2022 - Bill è arrivato allo chalet e con sua somma disperazione, ha scoperto che suo figlio ha raccontato tutto a Hope. Lo Spencer è furioso ma immaginava che potesse succedere. I due ragazzi sembrano decisi ad andare alla polizia, ma Bill è convinto che la loro azione sia folle e priva di senso. Se correranno a costituirsi, la loro famiglia sarà distrutta. Per questo continuerà a cercare di convincerli a cambiare idea. Il magnate farà leva sull'amore che li unisce e sul fatto che, se proseguiranno in questa direzione, Kelly e Beth cresceranno senza un padre. Soprattutto Beth soffrirà per la loro decisione. Chiederà quindi che ci pensino ancora 24h, certo che un'altra notte di passione possa far loro cambiare opinione. Non riusciranno a stare lontani e sicuramente la loro relazione finirà, se Liam andrà in carcere... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 29 luglio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 29 luglio 2022 - di fronte alle incalzanti domande di Felipe, deciso a scoprire il legame che c'è tra lei e Genoveva, Dori non sembrerà affatto preoccupata. L'infermiera con tranquillità cercherà di rassicurare ancora una volta il suo paziente, dicendogli di non aver assolutamente alcun legame con la Salmeron. Felipe deciderà di accettare la sua spiegazione, ma nel profondo continuerà a nutrire qualche dubbio... Qui la trama completa di Una Vita.

Terra Amara: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 29 luglio 2022

Nella Puntata di Terra Amara di - oggi 29 luglio 2022 - Demir ha messo una taglia sulla testa di Yilmaz. L'uomo ha consegnato ad un gruppo di malviventi un bel gruzzolo di denaro affinché lo uccidessero a sangue freddo. Tuttavia, i sicari non riescono a portare a termine la missione che per cui sono stati profumatamente pagati. Così, in un impeto d'ira, lo Yaman impugna la sua pistola e spara a vista. Il nipote della signora Azize sa di aver colpito il rivale in amore, però non è sicuro di averlo eliminato. Demir affida a Gaffur il compito di cercare il cadavere dell'Akkaya... Ma se quest'ultimo, in realtà, non fosse morto? Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 29 luglio 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 29 luglio 2022 - la tensione tra lei e Tirso obbliga Julia a fare tutto da sola. L'albergatore, infatti, non è disposto a darle una mano per prepararsi alla gara. Neppure Elena sembra prestarle molta attenzione: la decisione di Maria di abbandonare il paese le porta profondo sconforto. Intanto, ignara delle macchinazioni della perfida Patricia, Carmen sta pian piano riprendendo in mano la sua vita dopo la morte della tata. Ad aiutarla è il lavoro in fabbrica, ma soprattutto l'attrazione che inizia a provare per Kiros. Ines, invece, è sempre più gelosa della relazione tra Angel e Alicia. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

