Una Vita Anticipazioni 29 luglio 2022: Dori nega ogni legame con Genoveva

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 29 luglio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Dori riuscirà a rassicurare Felipe. La donna è davvero sincera?

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 29 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Felipe chiede spiegazioni a Dori dopo averla vista parlare con Genoveva, ma l'infermiera gli assicura che non ha nulla di cui preoccuparsi.

Una Vita Anticipazioni: Felipe ha dei dubbi su Dori

Dori è certa di essere finalmente riuscita a conquistare la fiducia di Felipe e non immagina certo che l'avvocato in realtà sia ancora guardingo. L'Alavarez Hermoso infatti sarà insospettito da una telefonata di Dori, l'infermiera cercherà di rassicurarlo dicendogli di aver parlato con Marina ma lui non sembrerà davvero persuaso. Lo vedremo infatti controllare con maggior interesse ogni mossa della donna fino a scoprire qualcosa di davvero sconvolgente.

Una Vita Anticipazioni: Felipe vede Dori parlare con Genoveva e decide di affrontarla

Nonostante Dori creda di essere riuscita a rassicurare Felipe insospettito da una sua telefonata, l'avvocato, convinto che non sia del tutto sincera, inizierà a tenerla d'occhio. Quando infatti uscendo a fare due passi la vedrà parlare con Genoveva, tutti i suoi dubbi verranno confermati. Cosa hanno da raccontarsi la Salmeron e la sua gentile infermiera? La donna sta forse facendo il doppio gioco? Felipe deciderà di affrontare Dori faccia a faccia in cerca di risposte.

Dori riesce a rassicurare Felipe, nella Puntata di Una Vita del 28 luglio 2022

Di fronte alle incalzanti domande di Felipe, deciso a scoprire il legame che c'è tra lei e Genoveva, Dori non sembrerà affatto preoccupata. L'infermiera con tranquillità cercherà di rassicurare ancora una volta il suo paziente dicendogli di non aver assolutamente alcun legame con la Salmeron. Felipe deciderà di accettare la sua spiegazione ma nel profondo continuerà a nutrire qualche dubbio. Anticipazioni rivelano che effettivamente scopriremo presto che la donna nasconde un segreto ma non è quello che immagina il buon Felipe!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 25 al 31 luglio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10