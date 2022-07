Terra Amara Anticipazioni 29 luglio 2022: Demir spara a vista. Yilmaz è morto?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 29 luglio 2022 su Canale 5 rivelano che Demir, senza alcuna pietà, prova ad uccidere l'Akkaya...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 luglio 2022, alle 15.45, Demir ha sparato a Yilmaz, ma non è sicuro che lo abbia ammazzato; così, chiede a Gaffur di cercare il cadavere per averne la prova. Intanto, Sermin inizia a sospettare che Zuleyha ed il marito abbiamo avuto dei rapporti prematrimoniali, dato che il piccolo Adnan non è nato prima del tempo...

Terra Amara Anticipazioni: Demir contro Yilmaz!

Yilmaz, grazie alla nuova legge sull'amnistia, è tornato in libertà. Nel momento in cui Demir lo ha scoperto, è andato su tutte le furie. Il signore, infatti, era certo che, non appena fosse uscito di prigione, il ragazzo avrebbe lasciato Istanbul per raggiungere Cukurova, la tenuta... e Zuleyha. Lo Yaman sa che quest'ultima e l'Akkaya non sono fratellastri come avevano raccontato, bensì dei fidanzati pazzamente innamorati. Il figlio di Hunkar non permetterà al meccanico di portargli via l'adorata moglie!

Demir spara a Yilmaz, nelle Anticipazioni del 29 luglio 2022 di Terra Amara

Demir ha messo una taglia sulla testa di Yilmaz. L'uomo ha consegnato ad un gruppo di malviventi un bel gruzzolo di denaro affinché lo uccidessero a sangue freddo. Tuttavia, i sicari non riescono a portare a termine la missione che per cui sono stati profumatamente pagati. Così, in un impeto d'ira, lo Yaman impugna la sua pistola e spara a vista. Il nipote della signora Azize pensa di aver colpito il rivale in amore, però non è sicuro. Demir affida a Gaffur il compito di cercare il cadavere dell'Akkaya... Ma se quest'ultimo, in realtà, non fosse morto?

Terra Amara Anticipazioni: Sermin insinua il dubbio sul figlio di Zuleyha...

La Altun, terrorizzata dal serpente velenoso che Saniye e Sermin le hanno messo in camera da letto, si è data ad una concitata fuga, ed è caduta per le scale. La giovane è entrata in travaglio, ed ha dato alla luce il piccolo Adnan. Tutti erano convinti che il trauma subito le avesse causato un parto prematuro. Sabahattin, invece, chiarisce che il bambino non è nato anzitempo. Sermin, allora, comincia a sospettare che Zuleyha ed il ricco marito abbiano avuto dei rapporti prematrimoniali...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 25 al 29 luglio 2022.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45.