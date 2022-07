Un altro Domani Anticipazioni 29 luglio 2022: Julia e Tirso ai ferri corti

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 29 luglio su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Julia e Tirso, ormai ai ferri corti, si allontaneranno irrimediabilmente. La ragazza dovrà affrontare una difficile sfida tutta da sola...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 29 luglio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5:Maria prende la decisione di andarsene dal paese e raggiungere il padre a Siviglia. In Guinea, Ventura stringe un accordo con Patricia e Francisco. Julia e tirso sono ormai a i ferri corti e lui decide di allontanarsi...

Un Altro Domani Anticipazioni: Patricia promette a Ventura un matrimonio tra Carmen e Victor

Per Julia e per il laboratorio è un momento propizio, il video, diventato virale, ha portato molti clienti. Tirso però, non gioisce insieme al resto della comunità, stanco dei comportamenti di Julia infatti, decide di affrontarla e di essere chiaro una volta per tutte riguardo ai suoi sentimenti. La dedizione e il lavoro di Carmen non bastano, la faccenda con i trasportatori rischia di mandare a monte i suoi affari. Patricia però sembra avere già un piano per risolvere i problemi finanziari della famiglia: la donna si accorda con Ventura. Patricia propone a Ventura di cancellare il debito di Francisca in cambio di un matrimonio tra Carmen e Victor. L'uomo accetta ma solo a patto che suo figlio inizi a lavorare in fabbrica.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia e Tirso ai ferri corti

Dopo discussioni e dure prese di posizione il rapporto di Julia e Tirso inizia a vacillare. A rendere l'aria ancora più tesa poi, è l'imminente visita di un giudice in paese: il commissario ha il compito di valutare la cittadina, la sua organizzazione e i suoi servizi, per conferirle un prestigioso riconoscimento molto ambito da tutti i suoi abitanti. La decisione di María di andarsene sembra essere ferma, cosa che Elena trova difficile da accettare. A Río Muni, Ventura ha preso una decisione definitiva riguardo alla proposta di Patricia di combinare un matrimonio tra Carmen e Victor.

Tirso abbandona Julia in un momento di difficoltà, nella Puntata di Un Altro Domani in onda il 29 luglio 2022

La tensione tra lei e Tirso, obbliga Julia a fare tutto da sola, l'albergatore infatti non è disposto a darle una mano per prepararsi alla gara. Neppure Elena sembra prestarle molta attenzione, la decisione di Maria di abbandonare il paese le porta profondo sconforto. Ignara delle macchinazioni della perfida Patricia, Carmen sta pian piano riprendendo in mano la sua vita dopo la morte della zia. Ad aiutarla è il lavoro in fabbrica, ma soprattutto l'attrazione che inizia a provare per Kiros. Inés nel frattempo, è sempre più gelosa della relazione tra Ángel e Alicia.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 25 al 29 luglio 2022.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.