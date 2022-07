Terra Amara Anticipazioni 28 luglio 2022: Yilmaz e Zuleyha devono morire!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 luglio 2022, alle 15.45, Demir paga di nuovo dei malviventi affinché uccidano Yilmaz. Intanto, Saniye e Sermin attentano alla vita di Zuleyha e del bambino... con serpente!

Terra Amara Anticipazioni: Demir deve sbarazzarsi di Yilmaz!

Demir ha scoperto che, grazie alla nuova legge sull'amnistia, presto Yilmaz verrà rimesso in libertà. L'uomo si è reso subito conto di non aver tempo da perdere, e si è messo in viaggio per Istanbul. Lo Yaman era determinato a parlare con il direttore della prigione per risolvere il suddetto "problema". Ciò di cui il figlio di Hunkar è certo è che non consentirà al suo ex autista di rovinandogli il matrimonio con la donna di cui sono entrambi innamorati!

Yilmaz e Zuleyha in pericolo, nelle Anticipazioni del 28 luglio 2022 di Terra Amara

Demir sa che, non appena verrà scarcerato, l'Akkaya lascerà Istabul per dirigersi a Cukurova, alla tenuta, per riprendersi Zuleyha. Per evitare che il suo peggior incubo possa avverarsi, il signore tenta nuovamente di sbarazzarsi del rivale in amore. Lo Yaman paga per la seconda volta qualcuno per far eliminare Yilmaz, ormai ufficialmente tornato a piede libero... Intanto, anche la sarta corre un grave pericolo!

Terra Amara Anticipazioni: Saniye e Sermin in combutta contro Zuleyha!

Saniye odia la Altun con tutta se stessa. La donna mette in atto un piano diabolico per sbarazzarsi della ragazza e del bebè che porta in grembo. Saniye, però, non è l'unica a voler vedere Zuleyha abortire: Sermin condivide con lei questo macabro desiderio. Infatti, se nascesse il primogenito di Demir, allora la figlia della bionda, Betul, perderebbe l'eredità. Le due, spietate, introducono nella camera da letto della signora un serpente velenoso per ucciderla!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45.