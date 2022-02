Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 9 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 febbraio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 9 Febbraio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 Febbraio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 Febbraio 2022 - nonostante quanto accaduto in passato tra lei e Thomas, la povera Zoe sembra davvero accusare il colpo. La diagnosi che ha portato all'intervento, una lesione cerebrale, la spinge inaspettatamente a comprendere e giustificare tanti comportamenti di Thomas: la sua malattia mentale e i suoi crudeli farneticamenti. Nel frattempo anche Liam è molto affranto a causa di tutta questa situazione, la sua vera preoccupazione non è dettata dalle gravi condizioni di Thomas però, ma dal suo comportamento, da come lui, non fidandosi di Hope abbia finito per tradirla... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 9 Febbraio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 9 Febbraio 2022 - Servante continua a corteggiare Benigna e lei pare apprezzare le lusinghe del locandiere. Indalecia, inizialmente furiosa con Jacinto, è stata costretta a fare marcia indietro, anzi, ha addirittura finito per apprezzare il machiavellico piano del marito di sua cugina. Benigna è molto più allegra e felice e sua figlia riesce finalmente a vivere un momento di grande serenità. E' con questo stato d'animo spensierato che Indalecia si farà tentare dall'amore, avvicinandosi ad un uomo. Di chi si tratta? Purtroppo la giovane ha messo gli occhi sulla preda sbagliata, perché nelle sue mire c'è Jacinto, sposato con la sua cara cugina Marcelina. L'avvicinamento verrà infatti accolto con disappunto da parte di tutti i vicini di Acacias, in particolare di Servante, pronto a difendere a spada tratta il matrimonio della sua cara amica Marcelina! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 9 Febbraio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 9 Febbraio 2022 - Kiraz scopre che Kemal non ha rispettato l’accordo e, non sapendo che la colpa è tutta del padre Serkan, fa una pazzia. La bambina protesta contro il nonno, chiudendosi nel bagno della scuola con Can e rifiutandosi di uscire. Eda e Serkan sono preoccupatissimi e solo l’intervento di Kemal potrebbe tranquillizzare la bambina. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

