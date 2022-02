Una Vita Anticipazioni 9 Febbraio 2022: Indalecia tenta di sedurre Jacinto, marito di sua cugina?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 9 Febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Indalecia si mostra estremamente gentile nei confronti di Jacinto, tanto che Servante crede che la ragazza voglia rubare il posto a Marcelina.

Una Vita Anticipazioni: Jacinto accoglie Benigna e Indalecia con un po' di preoccupazione

Marcelina ha avvisato Jacinto di voler restare a Barcellona per qualche tempo, non solo, ha spedito ad Acacias sua zia e sua cugina. Due new entry davvero bizzarre nelle trame di Una Vita: Benigna e Indalecia. Una visita che ha riservato molte sorprese, soprattutto a causa del carattere spigoloso della più anziana delle due. Per fortuna in soccorso di Jacinto sono corsi tutti i vicini, in particolare il buon Servante pronto a mettere in campo, per compiacere l'amico, tutte le sue armi di seduzione...

Una Vita Anticipazioni: Servente ha fatto innamorare Benigna

Nel tentativo di addolcire l'aspra zia, Jacinto ha giocato la carta dell'amore. Notato infatti un certo interesse di Benigna per il suo amico locandiere Servante, ha tentato di accoppiarli, convincendo quest'ultimo a corteggiarla. Le cose sono andate meglio del previsto, zia Benigna, con sorpresa di sua figlia Indalecia, si è lasciata lusingare dal locandiere e ha ceduto a cupido.

Indalecia si avvicina a Jacinto, provocando il disappunto di Servante, nella Puntata di Una Vita del 9 febbraio 2022

Servante continua a corteggiare Benigna e lei pare apprezzare le lusinghe del locandiere. Indalecia, inizialmente furiosa con Jacinto, è stata costretta a fare marcia indietro, anzi, ha addirittura finito per apprezzare il machiavellico piano del marito di sua cugina. Benigna è molto più allegra e felice e sua figlia riesce finalmente a vivere un momento di grande serenità. E' con questo stato d'animo spensierato che Indalecia si farà tentare dall'amore, avvicinandosi ad un uomo. Di chi si tratta? Purtroppo la giovane ha messo gli occhi sulla preda sbagliata, perché nelle sue mire c'è Jacinto, sposato con la sua cara cugina Marcelina. L'avvicinamento verrà infatti accolto con disappunto da parte di tutti i vicini di Acacias, in particolare di Servante, pronto a difendere a spada tratta il matrimonio della sua cara amica Marcelina!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.