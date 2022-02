Love is in the Air Anticipazioni 9 febbraio 2022: Kiraz fa una pazzia, Eda e Serkan preoccupati!

Anticipazioni TV

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Kiraz reagisce male alla promessa infranta di Kemal.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 9 febbraio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, Kiraz scopre che Kemal non ha rispettato l’accordo e, non sapendo che la colpa è tutta del padre Serkan, fa una pazzia. La bambina protesta contro il nonno, chiudendosi nel bagno della scuola con Can e rifiutandosi di uscire. Eda e Serkan sono preoccupatissimi e solo l’intervento di Kemal potrebbe tranquillizzare la bambina.

Kiraz delusa nella puntata di Love is in the Air del 9 febbraio 2022

Kemal ha deluso Kiraz, non presentando a scuola per il primo giorno della nipote. In realtà, è stato Serkan ad intimare al padre biologico di non presentarsi all’istituto ma Kiraz, inconsapevole di tutto ciò, crede che Kemal non le voglia abbastanza bene e commette un gesto imprevedibile.

Anticipazioni Love is in the Air: Kiraz protesta con Can!

Amareggiata da Kemal, avendo compreso che le azioni del nonno potrebbero non essere dettate dalla sua volontà, Kiraz sceglie di protestare in un modo del tutto singolare. La bambina si chiude nel bagno della scuola insieme all’amico Can, rifiutandosi di uscire.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan nei guai

Furiosa con Serkan per aver scatenato la reazione della figlia, Eda si mostra molto preoccupata per il gesto di Kiraz e chiede al fidanzato di occuparsi della situazione. Serkan si vedrà costretto, così, a contattare l’ultima persona con cui vorrebbe avere a che fare…

