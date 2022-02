Beautiful Anticipazioni 9 febbraio 2022: Zoe comprende e giustifica molti comportamenti di Thomas

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 9 Febbraio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Zoe, appresa la verità sulla condizione di Thomas, finirà per giustificare tanti folli comportamenti del passato del Forrester.

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 9 febbraio 2022. Ecco cosa succederà negli episodi in onda dalle 13.45 su Canale5: Zende dice a Carter e a Zoe che Thomas ha subito un'operazione al cervello. Liam vuole confessare a Hope di averla tradita con Steffy.

Beautiful Anticipazioni: Zende informa Zoe e Carter della condizione di Thomas

La voce riguardante le gravi condizioni di Thomas è ormai giunta anche alla Forrester, Zende, affranto dalle situazione del cugino, sente di dover informare e aggiornare Zoe e Carter. Sarà proprio lui a dare la triste notizia all'ex del Forrester e al caro amico di famiglia, lo stilista ci terrà però a far sapere alla coppia che Thomas è stato operato al cervello, ma tutto sembra andato per il meglio. L'intervento è perfettamente riuscito, ovviamente bisognerà attendere per capire quali saranno i tempi di ripresa.

Zoe affranta per Thomas, inizia a giustificare le sue azioni passate. Nella Puntata di Beautiful del 9 febbraio 2022

Nonostante quanto accaduto in passato tra lei e Thomas, la povera Zoe sembra davvero accusare il colpo. La diagnosi che ha portato all'intervento, una lesione cerebrale, la spinge inaspettatamente a comprendere e giustificare tanti comportamenti di Thomas: la sua malattia mentale e i suoi crudeli farneticamenti. Nel frattempo anche Liam è molto affranto a causa di tutta questa situazione, la sua vera preoccupazione non è dettata dalle gravi condizioni di Thomas però, ma dal suo comportamento, da come lui, non fidandosi di Hope abbia finito per tradirla...

Beautiful Anticipazioni: Liam è sul punto di confessare

Liam freme, vuole confessare, Steffy non è d'accordo, teme di perdere tutto quello che ha costruito in questi ultimi mesi con il suo amato dottore, ma soprattutto teme di perdere la fiducia appena riconquistata di tutta la sua famiglia. Steffy prega Liam di darle tempo, almeno il tempo necessario per superare il dramma di Thomas e pensare ad un piano per uscirne pulita, ma Liam, roso da i sensi di colpa, è sul punto di sbottare. Come andrà a finire?

