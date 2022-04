Beautiful Anticipazioni 5 aprile 2022: Zoe cerca di convincere Zende a fare l'amore con lei!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 5 aprile su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Zoe tenterà di convincere Zende a passare la notte con lei. I dubbi di Rodge sulla giovane si riveleranno giusti!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 5 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Ridge chiede a Paris dove sia finita sua sorella, ignorando che Zoe sta tentando di convincere Zende a passare la notte con lei. Zende, però, rifiuta categoricamente.

Beautiful Anticipazioni: Ridge non si fida di Zoe

Ridge ha perdonato Zoe per il famoso scambio di culle ai danni di Hope, Liam e Steffy, del resto anche suo figlio ha partecipato a quel cinico imbroglio. Poi la Buckigham è arrivata vicinissima alle nozze proprio con Thomas e pian piano Ridge ha imparato a conoscerla. Il Forrester si è anche affezionato a Zoe, eppure qualcosa in queste imminenti nozze con Carter non lo convince, sente infatti che la modella non è sincera. In effetti lo stilista, grazie anche alla sua lunga esperienza, dimostra di avere un certo intuito: Zoe è ancora presa da suo nipote Zende.

Beautiful Anticipazioni: Zoe spera ancora di poter riconquistare Zende

Zoe ha ricevuto finalmente un vecchio messaggio speditole da Zende molti mesi prima, quando la sua relazione con Carter era ancora agli inizi. Nel sms il giovane pregava la Buckingham di dargli del tempo e di non esporsi con Carter. Ad un passo dalle nozze con l'avvocato, questo messaggio sembra cambiare molto la prospettiva della modella. La ragazza, dopo il recente due di picche di Zende, si era convinta di essersi solo illusa, ed era pronta a gettare la spugna, ora però, sa di essere contraccambiata o almeno di esserlo stata, quindi decide di provare a riparlare a Zende per fargli sapere che pensa ancora a lui.

Zoe prova a sedurre Zende, nella Puntata di Beautiful del 4 aprile 2022

Ridge chiede a Paris dove sia finita sua sorella, ignorando che Zoe stia tentando di convincere Zende a passare la notte con lei. I dubbi dello stilista sui sentimenti e le intenzioni della Buckingham si riveleranno dunque giusti, i telespettatori infatti la vedranno tentare di sedurre Zende alla spalle di sua sorella e del suo futuro marito. Il ragazzo ha già tentato di chiarire, nel rispetto di Carter, la sua posizione di distacco, ma ora è davvero costretto a rifiutare sgarbatamente la modella.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 28 marzo al 3 aprile 2022

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.