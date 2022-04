Una Vita Anticipazioni 5 aprile 2022: Genoveva e Aurelio pronti a distruggere Marcos!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 5 aprile 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Aurelio, dopo aver ottenuto le prove del losco passato di Marcos, è pronto ad agire contro di lui aiutato da Genoveva.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 5 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: dopo aver ottenuto le prove del losco passato di Marcos e aver scoperto che ha una relazione con la domestica, Genoveva e Aurelio si dicono pronti ad agire contro di lui.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva e Aurelio tramano alle spalle di Marcos

Nei loschi complotti di Aurelio e Marcos entra una terza persona, Genoveva. La subdola Salmeron però, gioca alle spalle di Marcos in combutta con Aurelio. Nelle scorse puntate, dopo aver rifiutato pubblicamente di lavorare con Aurelio, la Dark Lady ha proposto segretamente a Marcos di diventare soci in affari. Il Bacigalupe, meravigliato, le ha chiesto tempo per riflettere ma in fondo ha valutato subito il possibile tornaconto di una collaborazione con Genoveva: convinto che la donna ce l'abbia con Aurelio, pensa di poterla sfruttare per liberarsi finalmente dal giogo del Quesada e riuscire a vendicarsi. Purtroppo ha fatto male i suoi conti, la Salmeron infatti, d'accordo con il suo nemico, sta cercando di fregarlo!

Una Vita Anticipazioni: Aurelio ha raccolto le prove dei loschi traffici di Marcos

Nelle puntate precedenti abbiamo visto Aurelio istruire la sua nuova segreta alleata, Genoveva, sul losco passato di Marcos. Secondo quanto raccontato dal Quesada, l'uomo è stato per anni al servizio di Don Salustiano come un vero e proprio mercenario. Aurelio ovviamente si è adoperato per trovare le prove di ciò e incastrarlo. Ora che è tutto nelle mani di del nemico, Marcos non ha più via di scampo...

Genoveva e Aurelio pronti ad agire contro Marcos, nella Puntata di Una Vita del 5 aprile 2022

Aurelio ha raccolto molte prove sul losco passato di Marcos e grazie alle confidenze di Anabel è venuto a sapere anche della storia clandestina tra il socio e la sua misteriosa governante Soledad. Quesada e Salmeron sembrano avere dunque definitivamente in pugno il povero Bacigalupe e sono pronti a mettere in pratica il loro piano!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10