Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 24 febbraio 2022

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 febbraio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 24 Febbraio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 Febbraio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 Febbraio 2022 - dopo un'attenta valutazione delle competenze e dell'entusiasmo con cui Paris lavora da anni nel settore, Carter decide, a sorpresa, di offrirle un'importante ruolo nella gestione della Fondazione Forrester. Prima di rendere però definitiva la scelta, l'avvocato consulta Ridge. Il Forrester si fida ciecamente di lui, membro importante della Forrester considerato da tutti ormai uno di famiglia. Questo però è un momento difficile per Ridge, con Thomas ancora convalescente, teme eventuali stravolgimenti anche nell'ambito lavorativo. Lo stilista inoltre non conosce bene Paris come Carter e dunque crede che sia bene valutare a fondo la questione. E' per questo che chiede all'amico del tempo per rifletterci su. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 24 Febbraio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 24 Febbraio 2022 - Lolita accetta di sottoporsi ad una terapia sperimentale, si tratta dell'ultima opzione possibile, i medici non lasciano molte speranze e Ramon y Cajal è stato chiaro anche riguardo all'efficacia dell'innovativa terapia: non è certo che possa essere risolutiva per Lolita ma vale la pena tentare. La signora Palacios si fa dunque somministrare il composto, intorno a lei si stringerà speranzosa tutta la famiglia. Non resta che aspettare, solo il tempo dirà se la medicina riuscirà a salvarle la vita! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 24 Febbraio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 24 Febbraio 2022 - non conoscendo la verità sulla delicata situazione economica della ArtLife, Ayfer manda in fumo l’accordo con la sigora Deniz. La zia di Eda scopre cosa sta nascondendo la nipote e si sente terribilmente in colpa, chiedendo ad Aydan di aiutarla. Le due amiche coinvolgono Seyfi in un antico rito contro la sfortuna. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

