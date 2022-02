Beautiful Anticipazioni 22 febbraio 2022: Carter sceglie Paris!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per le puntate del 22 febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame degli episodi in onda alle 13.45 su Canale5: Carter, che deve trovare un sostituto per la gestione della fondazione Forrester, rimane molto colpito dall'entusiasmo di Paris che lavora in quel settore.

Paris ormai è considerata da Carter una di famiglia, il rapporto con Zoe gli ha permesso infatti di conoscere più da vicino la nuova arrivata. Paris è una ragazza sveglia, intelligente, preparata, sensibile, la persona adatta per la Fondazione Forrester. L'ente filantropico della famiglia trarrebbe grande giovamento dal contributo della Buckingham da anni impegnata in attività umanitarie e sociali.

Carter è in cerca di un sostituto alla gestione della Fondazione Forrester e Paris, sua cognata, senza il profilo più adatto a ricoprire quel ruolo. La valutazione dell'avvocato ovviamente non si baserà sulla semplice competenza della candidata, una donna capace e molto empatica, ma anche sul grande legame che Paris è riuscito a stabilire con lo staff della Forrester in così breve tempo, in particolare con uno dei componenti della famiglia: Zende. Insomma Paris si è fatta ben volere da tutti e darle un'occasione sembra a Carter un gesto importante anche nei confronti di Zoe.

Dopo un'attenta valutazione delle competenze e dell'entusiasmo con cui Paris lavora da anni nel settore, Carter decide, a sorpresa, di offrirle un'importante ruolo nella gestione della Fondazione Forrester. Contento di fare cosa gradita anche a Zoe, oltre che a Zende, senza tentennamenti le chiede di entrare in squadra e sostituirlo alla guida dell'ente filantropico fondato dai magnati della moda losangelina. Quale sarà la risposta di Paris e soprattutto, la reazione di Zoe, segretamente gelosa del rapporto della sorella con Zende?

