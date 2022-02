Love is in the Air Anticipazioni 24 febbraio 2022: Ayfer combina un disastro, Eda nei guai

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Ayfer fa saltare l’accordo con Deniz.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 24 febbraio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50, non conoscendo la verità sulla delicata situazione economica della ArtLife, Ayfer manda in fumo l’accordo con la sigora Deniz. La zia di Eda scopre cosa sta nascondendo la nipote e si sente terribilmente in colpa, chiedendo ad Aydan di aiutarla. Le due amiche coinvolgono Seyfi in un antico rito contro la sfortuna.

Ayfer combina un disastro nella Puntata di Love is in the Air del 24 febbraio 2022

Ayfer non è a conoscenza della crisi economica della ArtLife, né dell’impegno di Aydan nel cercare un accordo con Deniz per risollevare le sorti dell’azienda. Vedendo l’amica con la donna che ha rovinato la luna di miele della nipote, Ayfer perde le staffe e fa saltare l’accordo.

Anticipazioni Love is in the Air: Ayfer scopre tutto

Dopo aver fatto saltare l’accordo con Deniz, Ayfer scopre il segreto che stanno custodendo Eda e Piril. La donna è mortificata e vorrebbe poter rimediare, ma ormai solo una persona può convincere Deniz a diventare socia in affari, ovvero Serkan.

Love is in the Air Anticipazioni: riti magici per il malocchio

Aydan e Ayfer sono disperate e sentono di aver fallito. Con la complicità di Seyfi, le due amiche tentano di cancellare la sfortuna che perseguita i loro cari grazie ad un antico rituale magico. Il malocchio sarà sconfitto?

