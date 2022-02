Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 23 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 febbraio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 23 Febbraio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 Febbraio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 Febbraio 2022 - uno degli stilisti di punta della Forrester Creation è fuori dai giochi. Stiamo ovviamente parlando di Thomas, il poverino infatti, dopo l'intervento non è ancora tornato al lavoro. Zende per fortuna sembra aver gestito la situazione senza problemi, grazie anche all'aiuto e alla disponibilità della sua modella. E' per questo che Hope, parlando con Steffy, si troverà ad elogiare i due ragazzi definendoli un'ottima risorsa per l'azienda e sottolineando l'importanza che continuino a collaborare. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 23 Febbraio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 23 Febbraio 2022 - Genoveva ha ricevuto di recente la notizia dello scoppio della guerra in Europa e si è confrontata con l'amica Susana cercando di tranquillizzarla e promettendole di continuare ad aggiornarla sull'evoluzione della vicenda bellica. Ma la situazione precipita velocemente e il contatto della Salmeron, l'investigatore Cuevas, scompare dal radar. L'uomo, in Austria con il compito di controllare Felipe e suo figlio, smette di chiamarla e non risulta più rintracciabile. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 23 Febbraio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 23 Febbraio 2022 - Eda ha scoperto che la ArtLife è in bancarotta ma Piril le ha chiesto di non dire nulla a Serkan, certa di poter trovare un nuovo accordo economico prima del loro ritorno in Turchia. Costretta a mentire per non far preoccupare suo marito, la Yildiz taglia le spese durante la luna di miele e suggerisce a Serkan di abbondare l’idea di continuare il viaggio in America, facendo infuriare l’imprenditore. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

