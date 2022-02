Beautiful Anticipazioni 23 febbraio 2022: Zoe e Zende, squadra che vince non si cambia!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per le puntate del 23 febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame degli episodi in onda alle 13.45 su Canale5: Hope dice a Steffy che secondo lei Zende e Zoe sono un'ottima risorsa per la Forrester, e Steffy le dà ragione.

Beautiful Anticipazioni: Carter chiede a Paris di entrare nello staff della Forrester

Paris è una ragazza sveglia, intelligente, preparata, sensibile, la persona adatta per la Fondazione Forrester. L'ente filantropico della famiglia trarrebbe grande giovamento dal contributo della Buckingham da anni impegnata in attività umanitarie e sociali. E' per questo che Carter decide, a sorpresa, di offrirle un'importante ruolo nella gestione dell'Organizzazione. Contento di fare cosa gradita anche a Zoe, oltre che a Zende, senza tentennamenti le chiede di entrare in squadra e sostituirlo alla guida della Fondazione. Paris ne rimarrà davvero lusingata, ma quale sarà la reazione di Zoe, segretamente gelosa del rapporto della sorella con Zende?

Beautiful Anticipazioni: l'ingresso di Paris alla Forrester è destinato ad allontanare Zoe da Zende

La proposta di Carter a Paris sembra destinata ad allontanare per sempre Zoe da Zende, l'ingresso in azienda della sorella infatti, costringerebbe stilista e modella a raffreddare i rapporti. Non è questo ovviamente lo scopo di Carter, anzi, lui spera solo di fare cosa gradita alla sua futura moglie e di aiutare la carriera di sua cognata, ragazza davvero preparata e capace. Per fortuna c'è qualcun altro che preme invece per tenere Zoe e Zende ben stretti.

Uno degli stilisti di punta della Forrester Creation è fuori dai giochi. Stiamo ovviamente parlando di Thomas, il poverino infatti, dopo l'intervento non è ancora tornato al lavoro. Zende per fortuna sembra aver gestito la situazione senza problemi, grazie anche all'aiuto e alla disponibilità della sua modella. E' per questo che Hope, parlando con Steffy, si troverà ad elogiare i due ragazzi definendoli un'ottima risorsa per l'azienda e sottolineando l'importanza che continuino a collaborare.

