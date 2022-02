Una Vita Anticipazioni 23 Febbraio 2022: Genoveva perde le tracce di Cuevas

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 23 Febbraio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Genoveva, a causa dello scoppio della guerra, inizia a non ricevere più notizie dall'investigatore Cuevas e dunque di Felipe.

Una Vita Anticipazioni: Bellita è nervosa per il nuovo disco ma Josè le sta accanto

Sui giornali è uscita la notizia della imminente debutto del nuovo disco di Bellita. La cantante però è assalita dell'ansia, convinta di non riuscire a preparare in tempo il disco se la prende con Josè per essersi intromesso e per aver dato una data di uscita alla stampa su un'opera ancora non incisa. Dopo giorni di grande nervosismo però tutto rientra, il perdono arriva e i due coniugi si mettono subito all'opera.

Una Vita Anticipazioni: la notizia dello scoppio della guerra sconvolge Acacias

La scoperta dello scoppio della guerra in Europa giungono nel quartiere, la notizia non tarda ad arrivare all'orecchio di Susana. La povera sarta va subito nel panico, Armando è impegnato in una missione militare. Finora la donna è riuscita a sentire e contattare il marito presso un indirizzo parigino, ma ora, con lo scoppio della guerra, le loro comunicazioni rischiano di interrompersi completamente e lei di rimanere all'oscuro delle sorti dell'amato per molto moltissimo tempo. Anche Genoveva, con un investigatore in Austria impegnato a fornirle informazioni su Felipe, si trova improvvisamente in difficoltà: Cuevas è scomparso!

Genoveva non riceve più aggiornamenti da Cuevas, nella Puntata di Una Vita del 23 febbraio 2022

Genoveva ha ricevuto di recente la notizia dello scoppio della guerra in Europa e si è confrontata con l'amica Susana cercando di tranquillizzarla e promettendole di continuare ad aggiornarla sull'evoluzione della vicenda bellica. Ma la situazione precipita velocemente e il contatto della Salmeron, l'investigatore Cuevas, scompare dal radar. L'uomo, in Austria con il compito di controllare Felipe e suo figlio, smette di chiamarla e non risulta più rintracciabile.

