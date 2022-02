Love is in the Air Anticipazioni 23 febbraio 2022: Eda costretta ad imbrogliare Serkan!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Le bugie di Eda portano scompiglio nel rapporto con Serkan.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 23 febbraio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50, Eda ha scoperto che la ArtLife è in bancarotta ma Piril le ha chiesto di non dire nulla a Serkan, certa di poter trovare un nuovo accordo economico prima del loro ritorno in Turchia. Costretta a mentire per non far preoccupare suo marito, la Yildiz taglia le spese durante la luna di miele e suggerisce a Serkan di abbondare l’idea di continuare il viaggio in America, facendo infuriare l’imprenditore.

Eda in difficoltà nella Puntata di Love is in the Air del 23 febbraio 2022

Durante la luna di miele, mentre Burak e Melo sono vicini alla rottura, Eda si accorge che la carta di credito non funziona più e chiama subito Piril per farsi aiutare. L’amica le rivela che la ArtLife è in crisi finanziaria ma che non ha voluto rivelare nulla a Serkan per permettere loro di viaggiare in serenità prima di affrontare la situazione drammatica. Piril, inoltre, chiede ad Eda di mantenere il segreto, mettendo così la paesaggista in seria difficoltà.

Anticipazioni Love is in the Air: Piril ha un’idea

Mentre Eda deve cercare di limitare le spese e convincere Serkan a terminare prima del previsto il loro viaggio di nozze lussuoso, Piril vuole cercare un accordo con la sigora Deniz. Dato che la proprietaria dell’hotel è coinvolta in un progetto che porterebbe alla ArtLife un bel guadagno, Piril chiede ad Aydan di intercedere per l’azienda e convincere Deniz a stringere un accordo economico.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan sospetta!

Eda si comporta in modo bizzarro, impedendo a Serkan di spendere soldi per lei o per farle qualche sorpresa e costringendolo a rinunciare all’idea di volare a New York, per terminare la luna di miele in America. Logicamente, il comportamento bizzarro della Yildiz crea non poche tensioni tra i due novelli sposi e il Bolat è sempre più sospettoso.

