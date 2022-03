Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 22 Marzo 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 Marzo 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 22 Marzo 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 Marzo 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 Marzo 2022 - Carter ha chiesto a Zoe di sposarla ma lei prima di dire sì decide di affrontare Zende. La modella sa di non poter contare sulla sorella, altre pressioni su Paris condurrebbero a uno scontro sospetto e lei sarebbe costretta a confessare davanti a Carter i motivi della sua insistenza. E' per questo che, sicura della riservatezza del Forrester, decide di andare direttamente da lui e rivelargli quello che prova. Purtroppo anticipazioni rivelano che Zende, informato della romantica proposta di Carter e consapevole di quanto l'amico ami Zoe, sceglierà di tirarsi indietro e non alimentare le speranze della Buckingham! Qui la trama completa di Beautiful​.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 22 Marzo 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 22 Marzo 2022 - vivere nella stessa casa con un segreto non è cosa semplice, Marcos e Soledad sono sempre più intimi, si sono baciati e continuano a scambiarsi effusioni ma tutto con estrema cautela così da non essere scoperti da Anabel. Nella Puntata di Una Vita del 19 marzo però, abbiamo visto però la ragazza sopraggiungere all'improvviso, la poverina è rimasta sconvolta nel vedere suo padre e la cameriera in focosa intimità. Seppur scioccata, ha deciso comunque di mantenere per se la cosa nell'attesa che i due escano allo scoperto. Ma Soledad ormai la conosce bene e nota subito uno strano cambiamento nei suoi confronti e di quelli del padre, la domestica inizia infatti a sospettare che la giovane abbia scoperto della loro relazione clandestina! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 22 Marzo 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 22 Marzo 2022 - la presenza della madre di Kemal inizia a diventare ingombrante per Aydan, così come lo sfarzoso anello che il futuro marito le ha donato sotto consiglio della madre. Aydan lascia incustodito il pegno d’amore e Can, volendo sposare Kiraz, commette un’ingenuità che ricadrà purtroppo sul povero Kerem. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

