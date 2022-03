Love is in the Air Anticipazioni 22 marzo 2022: Kiraz si sposa?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Can vuole sposare Kiraz.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 22 marzo 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale5 , la presenza della madre di Kemal inizia a diventare ingombrante per Aydan, così come lo sfarzoso anello che il futuro marito le ha donato sotto consiglio della madre. Aydan lascia incustodito il pegno d’amore e Can, volendo sposare Kiraz, commette un’ingenuità che ricadrà purtroppo sul povero Kerem.

Aydan in crisi nella Puntata di Love is in the Air del 22 marzo 2022

Da quando la signora Yadigar si è trasferita a casa sua in attesa delle nozze del figlio Kemal, per Aydan non c’è tregua. La donna, infatti, è molto attaccata alla tradizione e si inserisce nei preparativi del matrimonio, mettendo in imbarazzo la madre di Serkan. L’anello che Kemal le ha donato, sempre su suggerimento della madre, non aiuta Aydan a rilassarsi…

Anticipazioni Love is in the Air: Kiraz chiesta in moglie

Can e Kiraz sono amici per la pelle e, vedendo tutti prese nei preparativi per le nozze di Aydan, il bambino inizia a pensare di poter sposare la sua amica del cuore. Quando la signora Bolat lascia incustodito il suo anello di fidanzamento, Can lo ruba per donarlo a Kiraz con l’intenzione di chiederle ufficialmente la mano.

Love is in the Air Anticipazioni: Kerem nei guai!

L’improvvisa sparizione dell’anello mette in allarme tutti. Chi ha derubato Aydan? Come prevedibile, nessuno sospetta di Can e del suo gesto innocente, dal momento che i sospetti ricadono su Kerem, che ha appena confessato a tutti di non avere abbastanza soldi per pagare la retta universitaria. Così, Can mette inconsapevolmente nei guai Kerem!

