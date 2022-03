Beautiful Anticipazioni 22 marzo 2022: Due di picche per Zoe! Ecco chi è l'uomo che la fa soffrire...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 22 marzo 2022. Scopriamo cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.50 su Canale5: Zoe rivela a Zende di provare dei sentimenti per lui, e che Carter vuole fissare la data del loro matrimonio. Zende, però, non vuole tradire l'amicizia con Carter.

Beautiful Anticipazioni: Carter chiede a Zoe di diventare sua moglie

Carter è rimasto davvero sorpreso dalla reazione di Zoe, furiosa per la proposta fatta a Paris. L'avvocato sperava di compiacerla dando un'occasione a sua sorella, invece si è trovato a fare i conti con un inaspettato allontanamento della compagna. Purtroppo ritirare l'offerta non è stato più possibile, Paris con vinta da Zende ha infatti finito per accettare. E' così che ha capito di dover fare un gesto eclatante capace di cancellare l'errore compiuto: l'avvocato ha chiesto a Zoe di diventare sua moglie!

Beautiful Anticipazioni: Zoe contro Paris, è guerra fredda!

Mentre Carter, deciso a farsi perdonare, chiede a Zoe di diventare sua moglie, la modella scopre che sua sorella ha disobbedito alla sua richiesta di rifiutare il lavoro alla Forrester. Zoe è molto seccata dalla decisione di Paris e l'idea che sia stato Zende a convincerla ad accettare il ruolo alla Fondazione, ha finito per peggiorare le cose: la ragazza è estremamente gelosa della relazione tra sua sorella e lo stilista, perché in fondo è ancora innamorata di lui. Tra Paris e Zoe è guerra fredda, la maggiore delle sorelle Buckingham sa di non potersi esporre oltre, specialmente dopo la proposta di Carter, ma l'odio che inizierà a covare per Paris sarà davvero profondo.

Nella Puntata di Beautiful del 22 marzo 2022: Zoe confessa a Zende i suoi sentimenti, ma lui preferisce non tradire l'amicizia con Carter

Carter ha chiesto a Zoe di sposarla ma lei prima di dire sì decide di affrontare Zende. La modella sa di non poter contare sulla sorella, altre pressioni su Paris condurrebbero a uno scontro sospetto e lei sarebbe costretta a confessare davanti a Carter i motivi della sua insistenza. E' per questo che, sicura della riservatezza del Forrester, decide di andare direttamente da lui e rivelargli quello che prova. Purtroppo anticipazioni rivelano che Zende, informato della romantica proposta di Carter e consapevole di quanto l'amico ami Zoe, sceglierà di tirarsi indietro e non alimentare le speranze della Buckingham!

