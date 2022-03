Una Vita Anticipazioni 22 marzo 2022: Soledad trema. Anabel ha scoperto tutto?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 22 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Soledad sospetta che Anabel sia al corrente della sua relazione con Marcos. Bellita consulta Fabiana per avere un consiglio su quali canzoni inserire nella sua raccolta.

Una Vita Anticipazioni: Marcos nasconde ad Anabel la relazione con Soledad

Dopo aver perso sua madre, Anabel ha perso di recente anche la sua matrigna, Marcos dunque teme di turbarla rivelandole della relazione che da qualche settimana intrattiene con la cameriera. E' per questo che, nonostante la grande stima dimostrata dalla ragazza nei confronti di Soledad, Marcos preferirà tacere e tenere solo per se questo dolce sentimento che sta nascendo. La domestica dal canto suo ha accettato la richiesta dell'uomo di non esporsi e si impegna affinché la scaltra Anabel non abbia sentore di quanto sta accadendo alla sue spalle.

Soledad sospetta di essere stata scoperta, nella Puntata di Una Vita del 22 marzo 2022

Vivere nella stessa casa con un segreto non è cosa semplice, Marcos e Soledad sono sempre più intimi, si sono baciati e continuano a scambiarsi effusioni ma tutto con estrema cautela così da non essere scoperti da Anabel. Nella Puntata di Una Vita del 19 marzo però, abbiamo visto però la ragazza sopraggiungere all'improvviso, la poverina è rimasta sconvolta nel vedere suo padre e la cameriera in focosa intimità. Seppur scioccata, ha deciso comunque di mantenere per se la cosa nell'attesa che i due escano allo scoperto. Ma Soledad ormai la conosce bene e nota subito uno strano cambiamento nei suoi confronti e di quelli del padre, la domestica inizia infatti a sospettare che la giovane abbia scoperto della loro relazione clandestina!

Una Vita Anticipazioni: Bellita chiede aiuto a Fabiana

Bellita nel frattempo, entusiasta per il suo nuovo impegno - una raccolta dei suoi maggiori successi - cerca di organizzare al meglio la sua enorme produzione e selezionare i pezzi più apprezzati e famosi. L'artista spera che il progetta possa davvero celebrare la sua lunga carriera e ottenere buoni riscontri, è per questo che chiede l'aiuto di una persona di cui si fida molto. Bellita consulta infatti l'amica Fabiana per avere un consiglio su quali canzoni inserire nella raccolta.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.